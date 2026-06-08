Gobernadora de Nueva Jersey denuncia restricciones tras visita a centro de detención de inmigrantes

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, informó que finalmente logró ingresar al centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, en Newark, aunque denunció que las autoridades federales le impidieron reunirse o conversar directamente con las personas recluidas en la instalación.

La visita ocurre en medio de una creciente controversia sobre las condiciones dentro del centro migratorio, administrado para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y tras semanas de protestas de activistas, familiares y líderes locales.

En un comunicado, Sherrill afirmó que el recorrido fue limitado y cuidadosamente controlado por las autoridades responsables de la instalación. “Tras semanas de obstáculos, finalmente se me permitió el acceso a Delaney Hall, pero lo que recibí fue un recorrido controlado, restringido y cuidadosamente maquillado. Eso es completamente inaceptable”, señaló la mandataria estatal.

La gobernadora sostuvo que la negativa a permitirle dialogar con los detenidos genera dudas sobre las condiciones reales dentro del centro y el trato que reciben las personas bajo custodia migratoria.

I will keep fighting for full transparency and accountability from ICE alongside our advocates and members of our federal delegation. That means securing full access for the Department of Health to inspect this facility through the lawsuit spearheaded by my Attorney General,? — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) June 8, 2026

Persisten denuncias sobre las condiciones de detención

Delaney Hall se ha convertido en el centro de una disputa política y legal en Nueva Jersey durante las últimas semanas. Diversos grupos defensores de inmigrantes han denunciado supuestas condiciones inadecuadas dentro de la instalación, acusaciones que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha rechazado.

Parte de los cuestionamientos surgieron después de que un grupo de detenidos iniciara una huelga de hambre para denunciar lo que describieron como condiciones inhumanas de reclusión.

Durante el fin de semana también se registraron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales en las inmediaciones del centro. De acuerdo con reportes policiales citados por medios locales, al menos cinco personas fueron arrestadas durante los incidentes.

Según una portavoz de ICE, la visita de Sherrill incluyó áreas como la biblioteca, la unidad médica, la cocina, la cafetería, las salas de visita y dos módulos de alojamiento para hombres. Sin embargo, la gobernadora insistió en que el acceso fue insuficiente debido a la imposibilidad de mantener conversaciones privadas con los inmigrantes detenidos.

Sherrill reiteró además su respaldo a las acciones legales emprendidas por la Fiscalía General del estado para que el Departamento de Salud tenga acceso completo a la instalación y pueda realizar inspecciones independientes.

Manifestantes contra el ICE se dispersan durante enfrentamientos con agentes del orden público frente al centro de detención Delaney Hall el sábado 30 de mayo de 2026 en Newark, Nueva Jersey. Crédito: Angelina Katsanis | Bang Showbiz

Nueva Jersey amplía apoyo legal a inmigrantes

La visita de la gobernadora coincide con nuevas medidas impulsadas por la administración estatal para reforzar la asistencia jurídica a inmigrantes que enfrentan procesos de detención o deportación. Recientemente, el gobierno estatal anunció una inversión de $20.2 millones de dólares para financiar completamente la Iniciativa de Defensa contra la Detención y la Deportación, un programa que proporciona representación legal a residentes de bajos ingresos.

La líder de la mayoría del Senado estatal, M. Teresa Ruiz, elogió la decisión y afirmó que permitirá ampliar significativamente el acceso a la defensa legal para cientos de inmigrantes. Ruiz sostuvo que muchas personas enfrentan procedimientos migratorios complejos sin representación adecuada y destacó que el financiamiento ayudará a garantizar que sus casos sean escuchados en los tribunales.

Por su parte, Sherrill reiteró su oposición a la apertura de nuevos centros de detención en el estado, defendió medidas para que los agentes de ICE actúen plenamente identificados y reafirmó su objetivo de lograr el cierre definitivo de Delaney Hall.

Mientras tanto, el alcalde de Newark, Ras Baraka, mantiene su ofensiva legal contra el centro de detención y ha solicitado a los tribunales evaluar su clausura, argumentando presuntas violaciones a regulaciones municipales y estatales por parte de la empresa operadora, GEO Group.

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