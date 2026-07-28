ICE prepara operativos tras el vencimiento del TPS para haitianos

El vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300 mil haitianos marca un nuevo capítulo en la política migratoria al dejar a miles de personas sin la protección que les permitía vivir y trabajar legalmente en el país mientras persistían las condiciones de riesgo en su nación de origen.

De acuerdo con información publicada por ABC News, el fin de este beneficio también alcanza a miles de ciudadanos sirios y ocurre después de que el Tribunal Supremo permitiera a la administración de Donald Trump avanzar con la cancelación del programa, tras una serie de litigios que habían retrasado su aplicación. El caso representa una de las mayores terminaciones del TPS en los últimos años.

ICE prepara nuevas acciones

Según una fuente consultada por el medio citado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contempla reforzar sus operativos dirigidos a personas haitianas que anteriormente contaban con el TPS. No obstante, la misma fuente indicó que esos planes aún podrían modificarse dependiendo de futuras resoluciones judiciales.

Las comunidades haitianas de Florida y Springfield, Ohio, figuran entre las que podrían resentir con mayor rapidez los efectos de las nuevas medidas migratorias, debido a la importante concentración de beneficiarios del programa en esas zonas.

Beneficiarios quedan en riesgo

El TPS fue creado para ofrecer protección temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o condiciones extraordinarias que impiden un retorno seguro. Sin ese estatus, quienes no cuenten con otra vía legal para permanecer en el país podrían enfrentar procesos de deportación.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el periodo de protección llegó a su fin y señaló que la agencia mantiene operativos de cumplimiento migratorio en todo el país, aunque evitó ofrecer detalles sobre acciones específicas.

Además, James Percival, asesor jurídico del DHS, reiteró recientemente el llamado para que quienes pierdan el TPS acepten el programa de salida voluntaria impulsado por el gobierno.

“Para aquellos cuyo TPS está por vencer, estos últimos días ofrecen una última oportunidad para recibir $2,600 y un vuelo gratuito de regreso a casa”, escribió Percival en la red social X.

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