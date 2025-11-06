Andrea Meza condena la agresión verbal de Nawat Itsaragrisil a Fátima Bosch

Andrea Meza, Miss Universo 2020, habló sobre el incidente en el que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, agredió verbalmente a la representante mexicana Fátima Bosch.

Desde su posición como miembro del comité de selección de Miss Universo en Tailandia, Meza calificó lo ocurrido como “profundamente lamentable” y afirmó que estas acciones “no reflejan los valores ni el espíritu de la organización de Miss Universe”.

“Lo que Nawat hizo es inaceptable y está completamente alejado del respeto, la integridad y la equidad que este certamen representa”, declaró la también modelo y conductora, dejando clara su postura sobre el altercado.

La exreina no se limitó a la condena, sino que hizo un llamado a la acción y la protección. En su declaración, señaló que confía en que la organización de Miss Universo “está tomando ya medidas adecuadas para proteger a todas las concursantes y para mantener la integridad de una competencia que ha transformado la vida de miles de mujeres alrededor del mundo, incluyendo la mía”.

“Espacios que empoderan”

Además, Andrea Meza aprovechó para dirigirse directamente a las mujeres que participan en el certamen con un mensaje de apoyo y empoderamiento. “Momentos como este nos recuerdan por qué los espacios que empoderan a las mujeres deben seguir defendiendo el respeto, la justicia y la empatía por encima de todo”, afirmó.

“Y quiero darles un mensaje a las concursantes: sepan que su voz importa, su fortaleza inspira y su valentía refleja el verdadero propósito de estas plataformas, que es celebrar a mujeres que lideran con confianza, con el corazón y con dignidad”, concluyó Meza.

@lamesacaliente Andrea Meza reacciona a la polémica de Fátima Bosch Miss Universe México y Nawat Itsaragrisil en Tailandia y, en vivo desde #LaMesaCaliente da especial mensaje a las concursantes de Miss Universe 2025. ♬ original sound – La Mesa Caliente – La Mesa Caliente

