EE.UU. abre en Miami segunda investigación criminal contra Nicolás Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una nueva investigación penal en Miami contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, en medio de dudas internas sobre la solidez del caso de narcotráfico que enfrenta actualmente en Nueva York, según reveló el diario Miami Herald y confirmaron fuentes citadas por CBS News.

De acuerdo con CBS News, fiscales federales del sur de Florida recibieron instrucciones de abrir una nueva causa penal contra Maduro después de que ya estuviera bajo custodia estadounidense por los cargos federales presentados originalmente en Nueva York.

Las fuentes consultadas señalaron que la investigación comenzó formalmente alrededor de marzo y está siendo supervisada por el fiscal federal Michael Berger, especializado en delitos financieros y casos internacionales. También participan agentes del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional y de la División de Investigación Criminal del IRS, según el medio.

El nuevo expediente estaría enfocado principalmente en posibles delitos financieros y operaciones de lavado de dinero vinculadas al entorno de Maduro, particularmente a través del empresario colombiano Alex Saab, considerado durante años uno de sus principales operadores económicos, complementó Miami Herald.

Saab fue extraditado previamente desde Cabo Verde a Estados Unidos y enfrentó cargos de lavado de dinero antes de ser indultado en 2023 por el entonces presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

En tanto, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Estados Unidos a principios de año para enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico y armas. Ambos se declararon no culpables.

La acusación presentada originalmente en Nueva York incluye delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de fuego, además de señalamientos de haber facilitado “cobertura diplomática” para operaciones vinculadas al tráfico de drogas.

Sin embargo, analistas en CBS News han cuestionado la fortaleza jurídica de ese caso. Algunos señalaron que gran parte de la cocaína que llega a Estados Unidos proviene directamente de Colombia y no necesariamente transita por Venezuela, lo que podría dificultar demostrar el papel central atribuido a Maduro en la red de narcotráfico. La DEA ha indicado previamente que Colombia sigue siendo la principal fuente de cocaína que ingresa al mercado estadounidense.

Fuentes cercanas al caso aseguraron que dentro del Departamento de Justicia existe preocupación por la ausencia de cargos financieros sólidos en el expediente de Nueva York, razón por la que la nueva investigación en Miami buscaría reforzar el proceso judicial mediante posibles acusaciones por lavado de dinero y corrupción transnacional.

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