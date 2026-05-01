Excongresista David Rivera es hallado culpable de conspiración y cabildeo en caso ligado a Venezuela

Un jurado federal declaró culpables este viernes al excongresista republicano David Rivera y a la consultora política Esther Nuhfer por su participación en una operación de cabildeo extranjero vinculada a Venezuela, valorada en $50 millones de dólares durante el primer gobierno del Donald Trump.

Ambos enfrentaron cargos federales por conspiración contra Estados Unidos, actuar como agentes extranjeros sin registrarse, incumplir la ley de registro de agentes extranjeros y conspiración para lavado de dinero en relación con trabajos presuntamente realizados para el gobierno del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Rivera, quien se desempeñó como congresista por Florida entre 2011 y 2013, permaneció sin mostrar reacción visible mientras se leía el veredicto.

Juez ordena su detención inmediata

En el momento del fallo, se encontraba en libertad bajo fianza, pero la jueza Melissa Damian ordenó su detención inmediata al considerar que existía riesgo de fuga, debido al acceso a recursos financieros, la posible pena de prisión prolongada y otros cargos federales pendientes en Washington relacionados con cabildeo extranjero.