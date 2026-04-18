Venezuela recibe a más de 300 migrantes repatriados desde Arizona

Un vuelo con 328 ciudadanos venezolanos repatriados desde Arizona, Estados Unidos, arribó a Caracas, como parte de las operaciones de retorno impulsadas por la Gran Misión Vuelta a la Patria, programa oficial del Gobierno venezolano para facilitar el regreso de migrantes.

El grupo estuvo conformado por 282 hombres, 29 mujeres y 17 menores de edad, de acuerdo con información publicada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz a través de sus redes sociales.

No se ofrecieron detalles adicionales sobre los menores que viajaban en el operativo.

Arribo y recepción en el aeropuerto de Maiquetía

La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, donde los repatriados fueron recibidos por el presidente de la misión, Pedro Infante, junto a funcionarios policiales y autoridades nacionales.



El vuelo corresponde al número 134 dentro de los operativos del programa de retorno, que se mantiene activo para la recepción de venezolanos provenientes del exterior.

Funcionamiento del programa de repatriación

La Gran Misión Vuelta a la Patria es una iniciativa del Gobierno venezolano orientada a facilitar el retorno voluntario de ciudadanos que se encuentran fuera del país y desean regresar.



Según la cancillería venezolana, el programa está dirigido principalmente a migrantes en situación de vulnerabilidad, brindando apoyo logístico para su traslado hacia territorio nacional.

Hoy viernes #17Abr nuestro vuelo 134 trajo de regreso a 328 venezolanos y venezolanas. Entre ellos, 17 niños y niñas que vuelven para crecer junto a los suyos. ✈️🇻🇪

Seguimos comprometidos con el retorno seguro y digno de los venezolanos y venezolanas.#VueltaALaPatria#Vuelo134 pic.twitter.com/u3QBfiprf3 — Gran Mision Vuelta a la Patria (@vueltalapatria_) April 17, 2026





Las autoridades han señalado que el proceso de repatriación incluye acompañamiento institucional una vez que los ciudadanos llegan al país, con el objetivo de apoyar su reinserción social.

Balance de retornos desde 2025

Cifras oficiales indican que más de 20,000 migrantes venezolanos han regresado al país desde febrero de 2025 mediante este mecanismo de repatriación.



Las autoridades también han señalado que estos traslados forman parte de acuerdos migratorios establecidos entre Caracas y Washington, que han permitido la continuidad de los vuelos de retorno desde Estados Unidos.



Durante 2026, el programa ha mantenido la recepción de miles de ciudadanos venezolanos como parte de la política estatal de atención a la migración y retorno.

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