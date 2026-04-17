EE.UU. exige el regreso de Machado para validar unas “elecciones libres” en Venezuela

Durante una audiencia ante la Subcomisión para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, el subsecretario de Estado, Michael Kozak, sostuvo que Washington mantiene su enfoque en el cumplimiento de una serie de condiciones clave que permitan una transición democrática en el país sudamericano. “No tenemos una fecha fijada. Lo que tenemos son condiciones que permitirán la celebración de elecciones”, subrayó.

“Esperamos que María Corina Machado pueda regresar y participar libremente en una elección”, que por ahora no tiene fecha. En ese sentido remarcó que es indispensable crear las “condiciones necesarias” para que se lleven a cabo “comicios claros”.

A criterio de Kozak, la primera fase del plan de estabilización “se ha alcanzado”. En cuanto a la “reconciliación política”, el funcionario valoró la aprobación de la Ley de Amnistía que “liberó a cientos de presos políticos, incluyendo estadounidenses detenidos injustamente”.

Figuras de la oposición en el exilio, añadió, “están reincorporándose a la vida pública y la sociedad civil se está reconstruyendo”. Estos pasos “son esenciales para crear las condiciones para una transición hacia un gobierno democráticamente elegido”.

#AHORA | Michael Kozak, encargado del buró del Hemisferio Occidental, dice que EEUU ya culminó etapa de estabilización en Venezuela, asegura que no confía en el régimen sino en la capacidad de EEUU y dice:



“Esperamos que María Corina pueda volver y participar en elecciones”. pic.twitter.com/jX9BaKmbkb — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) April 16, 2026

Avances en la “reconciliación” y el fin del aislamiento financiero

El panorama en Caracas ha cambiado tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero pasado. Según Kozak, la gestión de Delcy Rodríguez, como “presidenta encargada”, ha mostrado progresos que Washington califica de “misión cumplida” en su primera etapa.

Este deshielo político ha venido acompañado de una reapertura financiera internacional. El Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo la dirección de Kristalina Georgieva, anunció la normalización de relaciones con Venezuela tras siete años de ruptura. A este espaldarazo se suma el levantamiento de las sanciones contra el Banco Central de Venezuela (BCV), una medida que busca estabilizar el mercado cambiario y devolver al país el acceso al crédito global.

“Vemos progreso en la reconciliación política”, afirmó Kozak, quien destacó que el objetivo es convertir a Venezuela en un “socio responsable”. Parte de esta transformación incluye una reforma profunda a la Ley de Hidrocarburos para atraer inversión extranjera, mientras Washington mantiene la custodia de las ganancias petroleras para asegurar que “beneficien al pueblo venezolano”.

Sostuve una productiva reunión de trabajo con el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de EE.UU., Kyle Haustveit, y representantes de empresas energéticas independientes. pic.twitter.com/gzjPBgEKu6 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 15, 2026

Exigencias para una transición democrática real

A pesar del optimismo por la estabilidad alcanzada, el Departamento de Estado mantiene la presión sobre los hitos electorales pendientes. Kozak fue enfático en que la actual estructura institucional de Venezuela, heredada del chavismo, carece de credibilidad. La hoja de ruta de EE. UU. exige una “depuración profunda” del Registro Electoral y la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Sala Electoral del Tribunal Supremo.

“No tendría sentido celebrar unas elecciones si las personas que podrían postularse no tienen la posibilidad de hacerlo”, sentenció el diplomático, haciendo referencia a los políticos que aún permanecen en el exilio. Para Washington, la validez del proceso democrático venezolano depende de que la sociedad civil se reconstruya sin miedo a represalias y con observación internacional garantizada.

Por ahora, Venezuela transita entre la recuperación económica y una incertidumbre electoral que solo se despejará, según el criterio de la Casa Blanca, cuando las voces disidentes puedan volver a pisar suelo venezolano con plenas garantías políticas.

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