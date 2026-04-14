María Corina Machado llama a convocar elecciones “lo antes posible” en Venezuela

“La Constitución venezolana es muy clara y, efectivamente, establece que ante la falta absoluta, y nadie puede dudar que hay una falta absoluta del señor Nicolás Maduro, en los siguientes 30 días se deben convocar elecciones”, aseguró en una entrevista con AFP en París la líder opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, para quien esta convocatoria debe ser “lo antes posible”.

La oposición exige que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, convoque una elección presidencial para suplir la vacancia del cargo tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Para este jueves está prevista una protesta de gremios sindicales para apoyar el llamado.

Sin embargo, Machado precisó que convocar no quiere decir celebrarlas inmediatamente. Primero, abogó por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, integrado por personas sin “vinculación política”, y por actualizar el registro, ya que “el 40 % de los venezolanos con derecho a voto no están inscritos”, entre ellos se cuentan los que salieron del país.

Reunión con Macron y con el presidente del Senado francés

“Todo esto toma tiempo y nosotros estimamos en alrededor de nueve meses la secuencia de todas estas acciones, a partir del momento en que se designa un nuevo Consejo Nacional Electoral”, precisó Machado, en una videoconferencia con la AFP desde París, donde se reunió la víspera con el presidente, Emmanuel Macron.

Machado se reunió también este martes en París con el presidente del Senado francés, Gérard Larcher, para hablar justamente sobre la transición democrática en el país latinoamericano y la necesidad de establecer un calendario electoral en 2026. En ambas reuniones, Machado estuvo acompañada por el politólogo y profesor Pedro Urruchurtu, la asesora Isadora Zubillaga y el abogado Antonio Ledezma.

Machado salió en diciembre de Venezuela para recoger el premio Nobel de la Paz en Oslo, con la promesa de regresar y, aunque aseguró que lo hará “pronto”, se negó a confirmar una fecha exacta. Precisó que todavía tiene “metas que cumplir” con reuniones con la diáspora, “potenciales inversionistas” y líderes políticos.

Para el chavismo, no es “perentorio” definir una fecha para comicios

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. Delcy Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo. Y adelanta una agenda de reformas legislativas para abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo a la inversión extranjera.

“Ahora piden elecciones porque hay ausencia absoluta del presidente Nicolás Maduro. Bueno, ustedes nos decían que Nicolás Maduro no ganó y cómo es que ahora piden ausencia absoluta de alguien que no ganó”, ironizó ayer el titular del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, el último poderoso ministro de Maduro que permanece en el poder.

El pasado 2 de marzo, también el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, indicó que no era “perentorio” definir una fecha para comicios en el país.