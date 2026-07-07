Corina Machado reafirma que regresará a Venezuela mientras crecen dudas sobre el respaldo de Washington

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que su regreso a Venezuela sigue siendo un compromiso firme, pese a los obstáculos que, según ha denunciado, han impedido su retorno al país tras los devastadores terremotos que sacudieron la región norte a finales de junio.

Sus declaraciones llegan en un momento en que también surgen reportes sobre diferencias con la administración del presidente Donald Trump respecto a la conveniencia de su regreso durante la emergencia humanitaria.

Pese a que el gobierno del presidente Donald Trump la consideró por años su aliada más crucial contra el chavismo, reportes de inteligencia y fuentes diplomáticas confirman una evidente ruptura, dejando a la política varada en el exilio mientras Washington prioriza la estabilidad de Caracas tras la peor catástrofe natural en la historia reciente de Venezuela.

“Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso”, escribió Machado en un mensaje difundido en la red social X, donde reiteró que su lugar está junto a los venezolanos afectados por la tragedia y que continuará apoyando las labores de asistencia, aun cuando no haya podido regresar al país.

La dirigente, quien salió de Venezuela a finales de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega, afirmó que millones de venezolanos desean acompañar a las comunidades golpeadas por los sismos y pidió que la solidaridad prevalezca mientras avanzan las tareas de recuperación.

Machado también expresó preocupación por el fin de las operaciones de rescate y sostuvo que las víctimas no deben ser olvidadas una vez que disminuya la atención internacional sobre la emergencia.

En una pared de La Guaira alguien escribió "De este lado hay vida”?



Lo escribió junto a los escombros de lo que fue su casa. No sé su nombre, pero le digo a él y a cada venezolano que hoy duerme al lado de lo poco que le quedó, cuidando sus cositas porque nadie más le protege;? pic.twitter.com/N0mTSxvJK1 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 7, 2026

Reportes apuntan a diferencias entre Washington y la oposición venezolana

El anuncio de Machado ocurre después de que diversos medios internacionales informaran que su intento de regresar a Venezuela habría sido frenado tanto por las autoridades venezolanas como por funcionarios estadounidenses.

La tensión tras bambalinas alcanzó su punto crítico cuando un jet privado que transportaba a Machado hacia Curazao, desde donde planeaba ingresar vía marítima a Venezuela, fue obligado a abortar la misión por órdenes directas de Washington mientras sobrevolaba Carolina del Norte, según reveló The Wall Street Journal.

El Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, ha tenido que hacer malabares para contener las aspiraciones de la líder, pues la administración de Donald Trump habría recomendado aplazar el viaje de la dirigente opositora al considerar que su presencia podría generar una crisis política que dificultara las labores de rescate y reconstrucción tras los terremotos.

De acuerdo con esa versión, el Departamento de Estado concluyó que incorporar un elemento político de alta sensibilidad en medio de la emergencia sería contraproducente para los esfuerzos humanitarios.

Machado también denunció previamente que el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez cerró el espacio aéreo venezolano para impedir su llegada. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente por Caracas. Analistas consultados por distintos medios sostienen que la política de Washington hacia Venezuela ha evolucionado en los últimos meses, priorizando la estabilidad y la reconstrucción del país sobre una transición política inmediata.

Aunque Estados Unidos continúa respaldando una salida democrática para Venezuela, especialistas consideran que la coyuntura creada por el desastre natural modificó temporalmente las prioridades diplomáticas.

Respaldo internacional y llamado a mantener la esperanza

Mientras continúa la incertidumbre sobre su regreso, Machado recibió una muestra de respaldo durante una misa celebrada en Panamá. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, pidió a los venezolanos mantener la esperanza pese a la crisis humanitaria y política que enfrenta el país, además de dedicar una oración por la fortaleza de la dirigente opositora.

Durante la homilía, el religioso destacó la resiliencia del pueblo venezolano y llamó a la comunidad internacional a mantener la solidaridad con los miles de afectados por los terremotos. Asimismo, anunció que las colectas realizadas en iglesias panameñas serán canalizadas a través de Cáritas para apoyar a las familias damnificadas.

Machado, quien permanece fuera de Venezuela desde finales del año pasado, insistió en que continuará respaldando a sus compatriotas desde donde se encuentre mientras busca concretar su regreso. Entretanto, el debate sobre el momento político más adecuado para su retorno sigue abierto tanto dentro de la oposición venezolana como entre sus principales aliados internacionales, en medio de una de las crisis humanitarias más graves que ha enfrentado el país en los últimos años.

Sigue leyendo: