La Casa Blanca afirma que la actual relación entre EE.UU. y Venezuela “es excelente”

El presidente Donald Trump aseguró este jueves que la relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa uno de sus mejores momentos, al destacar el crecimiento de la industria petrolera venezolana y el fortalecimiento de los vínculos económicos entre ambos países, pese a que la nación sudamericana enfrenta las consecuencias de los terremotos registrados la semana pasada.

Durante una entrevista con el periodista Joe Kernen, de CNBC, Trump afirmó que Venezuela vive una etapa favorable en materia energética y aseguró que empresas internacionales están aumentando su presencia en el país.

“Nuestra relación con Venezuela es excelente. Les está yendo mejor que nunca con el petróleo”, declaró el mandatario, quien agregó que Estados Unidos también está recibiendo una parte importante de la producción petrolera venezolana.

Las declaraciones se producen en un contexto de acercamiento entre Washington y Caracas tras los cambios políticos ocurridos en Venezuela a principios de este año, cuando Nicolás Maduro fue detenido y el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez impulsó reformas destinadas a atraer inversión extranjera, especialmente en el sector de hidrocarburos.

ÚLTIMA HORA | Trump afirma que la actual relación entre EE.UU. y Venezuela "es excelente".



“Nuestra relación con Venezuela es excelente. Les está yendo mejor que nunca con el petróleo”, señaló Trump en entrevista con la cadena CNBC https://t.co/uYEj1QjwQM pic.twitter.com/FlcHc9v3kx — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 3, 2026

Producción petrolera muestra señales de recuperación

Funcionarios estadounidenses han destacado el crecimiento reciente de la producción de crudo venezolano. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó a comienzos de junio que las exportaciones alcanzaron 1.25 millones de barriles diarios, el nivel más alto registrado por el país en siete años.

De acuerdo con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción venezolana aumentó 27.6% entre enero y mayo, reflejando una recuperación impulsada por la apertura del sector a nuevas inversiones.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) también confirmó recientemente que mantiene negociaciones con Estados Unidos para comercializar volúmenes de petróleo bajo un esquema que calificó como estrictamente comercial y transparente. Trump hizo referencia a este escenario al afirmar que grandes compañías están llegando nuevamente a Venezuela y sostuvo que la cooperación energética beneficia a ambas naciones.

Terremotos generan incertidumbre sobre la recuperación

Aunque el mandatario destacó el desempeño económico y petrolero de Venezuela, durante la entrevista no hizo referencia al impacto de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio. Según el balance oficial más reciente, los sismos dejaron al menos 2,295 personas fallecidas y más de 11,000 heridas, además de daños importantes en varias regiones del país.

No obstante, autoridades estadounidenses señalaron esta semana que las principales instalaciones petroleras y gasíferas no sufrieron daños estructurales de consideración. El jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, y el encargado de negocios John Barrett indicaron que la infraestructura energética continúa operando con normalidad.

Asimismo, representantes del sector industrial venezolano informaron que cerca del 80% de la capacidad manufacturera permanece en funcionamiento, pese a los efectos del desastre natural.

Estados Unidos forma parte de los países que han enviado ayuda humanitaria para apoyar las labores de emergencia y reconstrucción en Venezuela. Sin embargo, analistas consideran que el costo económico derivado de la tragedia podría representar un desafío para mantener el ritmo de recuperación económica y el crecimiento de la industria petrolera durante el resto del año.

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