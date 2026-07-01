Gobierno de Trump califica de “grotesco oportunismo” intentos de Machado de regresar a Venezuela tras terremotos: Axios

La administración del presidente Donald Trump ha endurecido públicamente sus críticas contra la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien funcionarios estadounidenses acusan de intentar aprovechar políticamente la crisis provocada por los terremotos que dejaron miles de víctimas en Venezuela.

De acuerdo con un reporte publicado por Axios, altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado calificaron como un “grotesco oportunismo político” los reiterados esfuerzos de Machado por regresar a territorio venezolano en medio de la emergencia humanitaria, al considerar que sus acciones podrían complicar las labores de asistencia y aumentar la tensión política en el país sudamericano.

Según el medio estadounidense, varios funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, expresaron su inconformidad porque la insistencia de la dirigente opositora ha generado confusión dentro del Departamento de Estado en momentos en que Washington mantiene como prioridad el apoyo a las operaciones de rescate y distribución de ayuda.

Uno de los funcionarios citados afirmó que Machado busca obtener protagonismo político mediante su participación en las labores humanitarias, mientras otro sostuvo que la intención de la dirigente sería aparecer públicamente durante la entrega de ayuda financiada por Estados Unidos.

Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026

Washington prioriza la ayuda humanitaria

Las diferencias entre ambas partes se habrían intensificado después de que Machado comunicara a funcionarios estadounidenses su intención de involucrarse directamente en la respuesta a la emergencia ocasionada por los sismos registrados el 24 de junio. De acuerdo con Axios, la administración Trump rechazó esa posibilidad y también descartó brindar garantías especiales de seguridad para facilitar su ingreso a Venezuela.

Funcionarios estadounidenses argumentaron que cualquier operación relacionada con el regreso de Machado podría interpretarse como un respaldo político de Washington, en un momento especialmente delicado para el país, donde las autoridades continúan atendiendo a miles de damnificados.

La tensión aumentó tras dos intentos fallidos de la opositora por viajar a Venezuela. El primero ocurrió cuando un vuelo privado con destino a Curazao regresó tras una confusión sobre la postura oficial de Estados Unidos respecto a su traslado. Posteriormente, Machado tampoco logró abordar un vuelo comercial desde Ciudad de Panamá con destino a Caracas, según reportes citados inicialmente por The Wall Street Journal.

#30Jun | Asistentes en el Estadio Azteca corearon la consigna "No están solos" minutos antes del partido entre México y Ecuador, en un mensaje de apoyo a los ciudadanos venezolanos tras los sismos. pic.twitter.com/V22vE6X1n4 — El Diario (@eldiario) July 1, 2026

Persisten las diferencias sobre el futuro político de Venezuela

El reporte señala que la política oficial de Washington continúa siendo neutral respecto a la decisión personal de Machado de regresar a Venezuela, aunque funcionarios reconocen que sus gestiones han provocado dificultades internas para comunicar con claridad la posición estadounidense.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, la líder opositora manifestó su intención de volver al país para acompañar a los venezolanos afectados por la tragedia y aseguró que las autoridades buscan impedir tanto su regreso como el de otros ciudadanos interesados en colaborar con las labores de ayuda.

Mientras tanto, organizaciones de venezolanos exiliados en Estados Unidos también han cuestionado la estrategia de la administración Trump hacia Caracas y pidieron revisar la relación con el actual gobierno venezolano durante la etapa de reconstrucción posterior a los terremotos.

La emergencia humanitaria continúa agravándose mientras avanzan las tareas de rescate y asistencia. Funcionarios estadounidenses consultados por Axios insistieron en que el objetivo inmediato debe ser atender a las víctimas y evitar que la crisis se convierta en un nuevo foco de confrontación política en Venezuela.

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