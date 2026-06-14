María Corina Machado agradece a Trump por golpe contra el Tren de Aragua y destaca avances en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su agradecimiento al presidente Donald Trump, por las acciones emprendidas contra organizaciones criminales que operaban en Venezuela, entre ellas la banda transnacional conocida como Tren de Aragua.

Las declaraciones de Machado se produjeron un día después de que Trump anunciara un operativo militar coordinado entre Washington y Caracas que culminó con la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, identificado por autoridades estadounidenses como el máximo líder de la organización criminal.

La operación se llevó a cabo en una zona minera del estado Bolívar, en el sureste venezolano, y posteriormente fue confirmada por las autoridades del país sudamericano.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Machado sostuvo que el reciente operativo forma parte de un proceso más amplio de desmantelamiento de estructuras criminales que, según afirmó, operaron durante años con impunidad dentro de Venezuela y extendieron su influencia a otras naciones de América Latina.

La exdiputada aseguró que estas organizaciones causaron graves consecuencias para el país en los ámbitos social, económico, ambiental y de seguridad, al tiempo que responsabilizó al antiguo aparato de poder chavista de haber permitido su expansión.

A propósito de los hechos en la zona minera de Guayana



El pasado 3 de enero inició una nueva etapa en nuestra larga marcha hacia la Libertad de Venezuela, gracias a la acción decisiva del Presidente Trump y su administración.



Desde entonces, hemos sido testigos de hitos que? — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 13, 2026

Operativos contra redes criminales marcan nueva etapa

Machado vinculó estos acontecimientos con los cambios políticos ocurridos en Venezuela desde principios de año, tras la salida del poder de Nicolás Maduro. Según la dirigente opositora, el país ha entrado en una nueva etapa caracterizada por el fortalecimiento de las instituciones y la cooperación internacional en materia de seguridad.

En su mensaje, destacó que durante los últimos meses se han registrado hechos que consideró impensables poco tiempo atrás, entre ellos acciones dirigidas contra grupos armados, redes de crimen organizado y presuntas alianzas internacionales que, a su juicio, contribuyeron al deterioro político y económico de Venezuela.

La líder opositora afirmó que el apoyo de la administración Trump ha sido determinante en este proceso y señaló que los avances observados representan un punto de inflexión en la recuperación del país. Por su parte, Trump sostuvo que la operación contra “Niño Guerrero” fue ejecutada en coordinación con aliados venezolanos y calificó la colaboración bilateral como efectiva y estratégica para combatir amenazas transnacionales.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” – President DONALD J. TRUMP ?? pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

Gobierno interino destaca cooperación con Washington

El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez informó que el operativo contó con mecanismos de intercambio de inteligencia, apoyo tecnológico especializado y coordinación entre organismos de ambos países.

Las autoridades señalaron que la cooperación forma parte del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington, retomadas en marzo después de varios años de distanciamiento diplomático.

Machado también aseguró que Venezuela ha comenzado a experimentar una ampliación gradual de las libertades civiles. Entre los cambios mencionó la liberación de presos políticos, una mayor participación de organizaciones civiles y una recuperación progresiva de espacios para los medios de comunicación y la ciudadanía.

La dirigente concluyó que, aunque considera que aún existen desafíos importantes para consolidar la transición democrática, los acontecimientos recientes representan avances significativos en el camino hacia la estabilidad institucional y el combate a las estructuras criminales que operaron durante años dentro y fuera de Venezuela.

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