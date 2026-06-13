Donald Trump anuncia que el ejército de EE.UU. abatió al máximo líder del Tren de Aragua

El presidente Donald Trump dio a conocer que, durante un operativo, el ejército estadounidense abatió al venezolano Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien era considerado el líder de la organización terrorista conocida como el Tren de Aragua.

“Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, escribió el magnate neoyorquino en la plataforma Truth Social.

De acuerdo con los servicios de inteligencia, el delincuente de 43 años era originario de Maracay, Aragua, y su trayectoria delictiva inicialmente le significó ser privado de su libertad en la prisión de Tocorón, en el 2000.

Al parecer, en dicho sitio, Guerrero Flores comenzó a tejer una red delincuencial que, en poco tiempo, adquirió un poder impresionante.

Una década más tarde, ya conocido como “Niño Guerrero”, volvió a ser detenido por la policía de su ciudad natal y se le acusó de traficar con bienes robados y drogas.

Aunque se había determinado mantenerlo tras las rejas, en 2012 escapó de prisión siendo recapturado un año más tarde.

Posteriormente, en 2018, fue sentenciado a 17 años de prisión derivado de los delitos de homicidio, narcotráfico, robo de identidad y ocultación de armas de guerra, por citar algunos cargos.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” – President DONALD J. TRUMP ?? pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

Conforme entraba y escapaba de la cárcel, Héctor Rusthenford ascendía en el escalafón criminal hasta que, en diciembre pasado un tribunal federal de Manhattan lo acusó de asociación ilícita, terrorismo, importación de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

De hecho, el Departamento de Justicia ofrecía una recompensa de hasta $5 millones de dólares a quien brindará información fidedigna que llevara a su captura.

“Al inicio de mi administración, cumplí mi promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales y declarar la guerra a los cárteles, quienes durante mucho tiempo han estado combatiendo a nuestros ciudadanos, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva. Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen”, puntualizó Trump en su mensaje.

En la publicación del mandatario se incluía un video donde se aprecia como el inmueble en que presuntamente se encontraba el “Niño Guerrero” explota y queda envuelto en llamas y humo.

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