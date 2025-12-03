¿Quién es Jimena Araya, la actriz y DJ venezolana acusada por EE.UU. de vínculos con el Tren de Aragua?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 3 de diciembre la designación de la actriz, modelo y DJ venezolana Jimena Romina Araya Navarro, conocida como “Rosita”, acusada de formar parte de una red de personas afiliadas a la industria del entretenimiento que habrían brindado “apoyo material” al Tren de Aragua, la organización criminal de origen venezolano incluida por Washington en su lista de grupos terroristas extranjeros.

Las medidas, que incluyen a otras cinco personas y entidades, fueron publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). De acuerdo con el comunicado oficial, Araya estaría vinculada sentimentalmente a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado por Estados Unidos como líder de la organización.

La publicación asegura que, supuestamente, Araya habría colaborado en su fuga de la cárcel de Tocorón en 2012, una acusación que no ha sido judicialmente demostrada en Venezuela ni en otro país. De hecho, la actriz fue detenida en el marco de investigaciones, pero liberada poco después por las autoridades venezolanas.

¿De qué acusan a Jimena Araya?

Con las medidas del Departamento del Tesoro, todos los bienes y propiedades de Araya en territorio estadounidense quedan bloqueados, y ciudadanos o empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con ella.

Araya, de 42 años de edad, acumula 3,5 millones de seguidores en redes sociales y desarrolla una carrera como DJ en discotecas de Colombia. Según investigaciones del Tesoro, una parte de los ingresos generados en estas presentaciones habría sido canalizada hacia la dirección del Tren de Aragua, especialmente hacia Niño Guerrero.

Uno de los locales donde actuó fue Maiquetía VIP Bar Restaurant, un club nocturno en el sur de Bogotá perteneciente a Eryk Manuel Landaeta Hernández, quien fue arrestado en 2024 y también sancionado por Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo señalan como un operador financiero y logístico del Tren de Aragua, responsable de organizar fiestas utilizadas para la venta de drogas y lavado de dinero.

La OFAC también designó la empresa Global Import Solutions SA, donde Araya figura como accionista y presidenta, por servir —según Estados Unidos— como instrumento financiero para actividades relacionadas con el grupo criminal.

El Departamento del Tesoro acompañó el anuncio con fotografías de Araya, Landaeta y la fachada de los establecimientos vinculados, reforzando la narrativa de que la organización criminal utilizaba eventos musicales, presentaciones y fiestas como fachada para la venta de drogas y el movimiento de grandes sumas de dinero.

Hasta el momento, Araya no ha emitido un pronunciamiento público sobre las sanciones.

Jimena Araya es vinculada a la fuga de la cárcel de Tocorón de alias Niño Guerrero, señalado como líder de la organización Tren de Aragua. Crédito: Cristian Hernandez | AP

Alias Rosita, actriz, modelo y DJ

Jimena Romina Araya Navarro nació el 5 de septiembre de 1983 en Maracay, por lo que actualmente tiene 42 años. En Venezuela, empezó en el medio artístico como modelo de novelas en RCTV. Posteriormente, migró a la ciudad de Miami a estudiar inglés, donde tuvo la oportunidad de debutar en la televisión estadounidense y participar en la telenovela El cuerpo del deseo que protagonizaba Mario Cimarro.

Más tarde regresa a Venezuela, donde participó en la telenovela Los misterios del amor, haciendo un personaje de doctora. Se hizo reconocida por su interpretación de “Rosita” en los programas de humor Cheverísimo y ¡A que te ríes!, transmitidos canal Venevisión.

La mujer posee 3.5 millones de seguidores en Instagram, así como 260,000 seguidores en TikTok. Vivió en Ciudad de México y el 23 de mayo de 2023, reveló que estaba esperando su primer hijo, a quien presume ocasionalmente en sus redes sociales.

En los últimos años, “Rosita” ha explorado su carrera como DJ en diversos clubes nocturnos. Actualmente, según sus publicaciones en redes sociales, estaría viviendo en Venezuela.

¿Quién es el Niño Guerrero, criminal al que es vinculada “Rosita”?​

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido como Niño Guerrero, nació en 1983 en Maracay y es considerado el principal responsable de la expansión del Tren de Aragua desde un grupo carcelario dedicado a la extorsión hasta una estructura transnacional con presencia en varios países de América Latina.

Las acusaciones de EE.UU. le atribuyen control sobre: actividades delictivas dentro y fuera del antiguo penal de Tocorón, corredores de narcotráfico en el Caribe, zonas mineras del estado Bolívar, y pasos fronterizos clandestinos entre Venezuela y Colombia.

Washington ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita su captura.

El líder del grupo criminal está casado con Wendy Marbelys Ríos Gómez, también señalada por las autoridades estadounidenses por supuestas actividades de lavado de dinero y financiamiento ilícito.

