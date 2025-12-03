EE.UU. sanciona a una actriz venezolana y a otros presuntos vinculados al Tren de Aragua

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una nueva ronda de sanciones dirigidas a individuos y entidades a las que señala de tener presuntos vínculos con el Tren de Aragua, la organización criminal transnacional fundada en Venezuela y actualmente bajo investigación en distintos países de la región.

El Departamento del Tesoro publicó las medidas en su portal oficial y las acompañó con un mensaje en la red X. “Como parte de la ofensiva del Gobierno de Trump contra las organizaciones internacionales de narcotráfico, el Departamento del Tesoro sancionó a aliados clave del cártel terrorista Tren de Aragua”, indicó la institución.

Jimena Araya, actriz venezolana vinculada al Tren de Aragua

Entre los señalados aparece Jimena Romina Araya Navarro, conocida artísticamente como Rosita, a quien el Tesoro describe como “DJ, actriz y modelo con millones de seguidores”. De acuerdo con la comunicación oficial, Washington sostiene que la reconocida artista venezolana forma parte de una red de cinco personas vinculadas al mundo del entretenimiento que, presuntamente, habrían brindado apoyo material al grupo delictivo.

La administración estadounidense también afirma que Rosita habría mantenido “lazos personales” con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, considerado por Estados Unidos como uno de los líderes de la organización. El comunicado asegura que, supuestamente, Araya habría colaborado en su fuga de la cárcel de Tocorón en 2012, una acusación que no ha sido judicialmente demostrada en Venezuela ni en otro país.

Acusaciones del Tesoro sobre actividades financieras y eventos nocturnos

En su comunicado, el Tesoro sostiene que parte de los ingresos obtenidos por Rosita en presentaciones artísticas en Colombia terminarían, supuestamente, en manos de la organización criminal. La institución menciona específicamente la discoteca Maiquetía VIP Bar Restaurant, en Bogotá, cuyo propietario —Eryk Manuel Landaeta Hernández, alias Eryk— fue detenido en octubre de 2024 en Colombia.

Según el Gobierno estadounidense, Landaeta ejercía como jefe financiero y logístico del Tren de Aragua en la capital colombiana y organizaba eventos musicales para lavar dinero a través de la venta de narcóticos en fiestas privadas. Las acusaciones, sin embargo, forman parte de las declaraciones oficiales de Washington y no corresponden a fallos judiciales firmes.

Recompensa millonaria por cabecilla del Tren de Aragua

La publicación del Tesoro coincidió con otra acción anunciada por el Departamento de Estado: el incremento a cinco millones de dólares de la recompensa por información que permita capturar a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, también señalado por el Gobierno estadounidense como cabecilla del Tren de Aragua.

Mosquera Serrano es el primer presunto miembro de la organización incluido en la lista de los “10 más buscados por el FBI”. Actualmente, enfrenta cargos en el Distrito Sur de Texas por conspiración para el tráfico internacional de cocaína, así como una imputación adicional en abril por brindar apoyo material a una organización que Estados Unidos clasifica como terrorista.

Escalada política y retórica militar

Las nuevas sanciones se anuncian en un contexto de tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela, marcado por declaraciones recientes del presidente Donald Trump, que ha advertido sobre posibles “operaciones” dirigidas contra redes criminales de origen venezolano.

El martes, Trump aseguró que podría iniciar “ataques por tierra” para, según sus palabras, neutralizar a grupos delictivos transnacionales. También afirmó —sin presentar datos verificables— que estas organizaciones serían responsables de la muerte de “200,000 estadounidenses” en el último año debido a sobredosis relacionadas con el narcotráfico. Las cifras oficiales de los CDC no respaldan esa magnitud.

La Casa Blanca vincula al gobierno de Nicolás Maduro con una supuesta protección o beneficio de las operaciones del Tren de Aragua, algo que Caracas ha negado previamente en distintos pronunciamientos.

El Departamento de Estado mantiene al Tren de Aragua dentro de su lista de “organizaciones terroristas extranjeras”, categoría que en la legislación estadounidense se utiliza para grupos involucrados en delitos graves que afectan la seguridad nacional.

Washington atribuye a la banda actividades como narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes, explotación sexual de mujeres y menores, extorsión y lavado de dinero.

Las autoridades venezolanas, por su parte, han anunciado en distintos momentos operativos para desmantelar la organización en el país, aunque Estados Unidos sostiene que el grupo mantiene una estructura transnacional activa.

