Giovanni Mosquera, el primer líder del Tren de Aragua en la lista de los 10 más buscados del FBI

Estados Unidos elevó este miércoles la millonaria recompensa que ofrece por uno de los máximos líderes del Tren de Aragua (TdA), la organización criminal originada en Venezuela a la que designó como “grupo terrorista”.

Giovanni Vicente Mosquera Serrano, de 37 años, es considerado un “líder de alto rango” que ha participado en delitos de narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

La agencia lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados en junio pasado y este miércoles anunció que elevó la recompensa por su captura a $5 millones.

La inclusión entre los más buscados llega en medio de la creciente presión del gobierno de Donald Trump contra el TdA, que Washington cataloga como “una organización terrorista extranjera designada que se originó en Venezuela y ahora opera en toda América Latina y Estados Unidos”.

Trump ha responsabilizado a esta banda de “inundar” al país con drogas y criminalidad, por lo que ha ordenado una serie de ataques a embarcaciones en el Caribe que supuestamente traficaban drogas, incluidas del TdA, algo que ha generado el rechazo del gobierno de Venezuela y otros países de la región como Colombia.

Getty Images: Trump ha lanzado una ofensiva militar en el Caribe coordinada por su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Un líder de alto rango

El Departamento de Estado indicó que Mosquera Serrano, que también es conocido con los alias “Govanni San Vicente”, “El Viejo” dirige las “operaciones globales de tráfico de drogas y financieras” del Tren de Aragua.

Según las autoridades estadounidenses, el venezolano se ha encargado de enviar a Estados Unidos “a miembros de la banda que se dedican al tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas y delitos violentos”.

Previamente se había informado que era uno de los cómplices de más alto rango de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, otro de los máximos líderes del TdA.

En junio de este año se presentaron cargos contra Mosquera Serrano, ante un tribunal federal del estado de Texas, por “proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera”, así como por “conspiración y distribución de cocaína en Colombia destinada a su distribución en Estados Unidos”.

Getty Images: Las agencias federales de EE.UU. han señalado al Tren de Aragua de ser una de las organizaciones más peligrosas de toda América.

“Como líder de TdA, Giovanni parecía tener un impacto significativo en las actividades de TdA aquí en Estados Unidos, lo que finalmente le llevó a ser designado como uno de los diez fugitivos más buscados”, dijo en junio pasado el agente especial adjunto del FBI en Houston, Christopher Soyez.

“Desde la perspectiva del FBI, nombrar a Mosquera Serrano como uno de los diez fugitivos más buscados realmente pone de relieve al TdA y muestra nuestra agresividad para perseguir a los líderes de TdA”, añadió.

Sus investigaciones dicen que Mosquera Serrano podría estar en Venezuela o Colombia y que debe considerarse armado y peligroso.

Por ello la recompensa está abierta a las denuncias que vengan de EE.UU. y otros países, según el FBI.

