Sergio Canales reconoce la dura caída de Rayados de Monterrey en la Concachampions

Rayados de Monterrey tuvo una semana turbulenta. El conjunto de Martín Demichelis fue eliminado de la Liga de Campeones de Concacaf a manos de Vancouver Whitecaps. Sergio Canales está consciente de la dimensión de la derrota del club.

El conjunto regio es uno de los que ha hecho una mayor inversión en el fútbol mexicano. La Concachampions era un objetivo realista para Rayados de Monterrey. Sin embargo, Demichelis y sus dirigidos no pudieron pasar de los octavos de final. Sergio Canales ve esto como un fracaso.

“Ha sido muy duro, creo que el mayor fracaso que hemos tenido, o que he tenido desde que he llegado al club. Inesperado totalmente, y bueno, espero que nos venga bien para darnos un poco, ahí una cachetada y ver que estás al 100 por ciento en todos los niveles o cualquier equipo hoy en día te puede ganar, obviamente que Vancouver es muy buen equipo“, dijo Canales en una entrevista con David Faitelson.

A pesar de que Sergio Canales está consciente de la gravedad de la eliminación contra Vancouver Whitecaps, el español explicó que el fracaso está a la orden del día en el mundo del fútbol. El español cree que lo importante es poder tomar aprendizajes de estos tropiezos.

“Estamos rodeados de fracaso constantemente en la vida. Hasta en la vida personal… en el fútbol es lo mismo. Nos eliminan y al otro día es un fracaso, entonces se busca aprender para que lleguemos lo mejor posible“, agregó.

Sergio Canales en la Liga MX

El veterano futbolista español llegó a Rayados de Monterrey en julio de 2023. Sergio Canales dejó el Real Betis para vivir su experiencia en la Liga MX. Luego de más de un año en México, Canales reveló qué le sorprendió del fútbol azteca.

“Una de las cosas que me llevo de México es el clásico (regio). La verdad que es increíble la pasión que hay, cómo se vive cuando ya sales al calentamiento, es algo que pocas veces he vivido, es muy similar al Betis vs. Sevilla. Me ha encantado la verdad“, dijo el futbolista de Rayados.

Hasta ahora Sergio Canales ha jugado 76 partidos con la camiseta de Rayados de Monterrey. En poco más de 5,800 minutos dentro del campo, el español ha podido marcar 29 goles y conceder 16 asistencias con La Pandilla.

Sigue leyendo:

– Ricardo Ferretti reconoce su intención de dirigir a Monterrey

– Un mexicano se postula para dirigir el Mundial de Clubes con Monterrey

– “Outfit sobra, falta fútbol”: La crítica de la afición del Monterrey a Demichelis

– ¿El América es invencible? Christian Martinoli explica cuáles pueden ser su “verdugos”