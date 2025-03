Eliminatorias Sudamericanas: cómo marcha el camino rumbo al Mundial 2026

Argentina es la única selección de Conmebol que ya ha asegurado su cupo al Mundial de 2026. La Albiceleste goleó a Brasil en una nueva jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Conoce cuál es el panorama en Conmebol.

Bolivia y Uruguay empataron sin goles en el Estadio El Alto, un escenario que está situado a más de 4,000 metros de altitud. El conjunto boliviano intentó hasta 32 remates durante el compromiso. Marcelo Bielsa reconoció la superioridad de sus rivales.

“Lo único que conseguimos es que el primer tiempo que fuera mejor que el segundo. Dispusimos de muchas oportunidades para crear peligro y no creamos peligro“, dijo Bielsa. Con este resultado, Uruguay sube al tercer lugar con 21 puntos y Bolivia pierde el repechaje (quedó a 1 punto de Venezuela).

En el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina goleó a Brasil sin contar con la presencia de Lionel Messi. El seleccionado Albiceleste no permitió que La Canarinha tuviera más de un remate al arco en el triunfo 4-1.

“Jugamos como un equipo y por eso minimizamos a Brasil. Es la única manera de poder ganarle a este equipo, a estos jugadores, jugando como equipo (…) Yo lo que quiero es que la gente disfrute de este presente, de este momento porque no se sabe cuanto va a durar“, dijo el seleccionador Lionel Scaloni.

Argentina ya aseguró su presencia en el Mundial de 2026. A falta de 4 jornadas para que finalice la ronda clasificatoria, es matemáticamente imposible que la Albiceleste salga de los 6 primeros puestos de la clasificación. De hecho, la Albiceleste tiene todos los pergaminos para quedarse con el liderato.

En otro de los duelos atractivos, Colombia y Paraguay igualaron 2-2. En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, los cafeteros dejaron escapar puntos importantes y siguen de último en el pelotón clasificatorio.

Colombia ya tiene cuatro partidos consecutivos sin ganar. Esto ha hecho descender al conjunto cafetero al sexto puesto de la clasificación. Sin embargo, un triunfo colombiano podría permitirle igualar la línea de Ecuador, segundo en la tabla (23 puntos). No obstante, Venezuela se acerca a 5 unidades.

“Más allá del resultado, hoy sí me voy más preocupado por el rendimiento, del primer tiempo sobre todo. Pero venimos en un momento que dentro del proceso no es bueno, salimos con todo a buscar el resultado, de hecho marcamos pronto, pero luego nos costó sostenerlo”, dijo Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia.

En el estadio Monumental de Maturín, Perú perdió una oportunidad de oro ante Venezuela. Después de haber derrotado a Bolivia, los Incas tenían en sus manos la posibilidad de ponerse a un solo punto de repechaje para el Mundial de 2026. Sin embargo, Venezuela se hizo fuerte en su estadio y cortó una racha de 9 partidos sin ganar.

“Hicieron algunos muchachos una actuación relevante, pero, bueno, hay que seguir peleando. Estos muchachos merecen una mejor foto, así que hay que seguir peleando e ir a los próximos partidos. Tenemos dos meses para trabajar distintas cuestiones y preparar los dos partidos que vienen”, dijo Óscar Ibáñez, seleccionador de Perú.

Perú no cae al fondo de la tabla de posiciones por la diferencia de goles, pero Chile igualó su línea. La Roja no pudo pasar del empate contra Ecuador en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Esta igualdad le sabe amarga a la selección chilena.

El conjunto chileno se quedó a cinco puntos del puesto de repechaje después de que solo obtuvieron un punto en la doble fecha FIFA. En medio del partido contra Ecuador, los aficionados chilenos entonaron cánticos contra su actual seleccionador Ricardo Gareca.

“Es un ambiente que no es el ideal y no es lo que uno busca, pero hay que ser respetuoso con el público hoy llenaron el estadio y entiendo el malestar”, dijo Gareca tras el partido.

Tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina | 31 puntos | + 18 Diferencia de Gol

Ecuador | 23 puntos | + 8 D.G.

Uruguay | 21 puntos | + 7 D.G.

Brasil | 21 puntos | + 4 D.G.

Paraguay | 21 puntos | + 2 D.G.

Colombia | 20 puntos | + 4 D.G

Venezuela | 15 puntos | – 4 D.G.

Bolivia | 14 puntos | – 16 D.G.

Perú | 10 puntos | – 11 D.G.

Chile | 10 puntos | – 12 D.G.

Fecha 15 de las Eliminatorias

Jueves 4 de junio de 2025

Colombia vs Perú

Paraguay vs Uruguay

Ecuador vs Brasil

Venezuela vs Bolivia

Chile vs Argentina

