Miguel Herrera le soltó la mano al América y al Alajuelense 

En las últimas semanas ha habido mucho revuelo sobre el Mundial de Clubes de 2025. La exclusión del Club León del campeonato ha generado opiniones encontradas. Miguel Herrera considera que ese cupo le pertenece al conjunto esmeralda.

Todo parecía indicar que la opinión del “Piojo” podría estar condicionada por dos vertientes: su pasado en las Águilas del América o su presente como seleccionador de Costa Rica.

Entre las opciones para asumir el puesto del León suenan los nombres de Los Angeles FC, Las Águilas del América y el propio Alajuelense, club que fue uno de los más insistentes en la sanción al conjunto esmeralda. Pero Miguel Herrera considera que ese puesto le pertenece al León legítimamente.

“Creo que sin duda alguna, León y no tengo nada que ver con León ni con nadie, ni me beneficia quién vaya al Mundial de Clubes, a mí lo que me interesa es estar en la otra parte, en la Copa de Oro, que se van a jugar en el mismo momento. León se lo ganó en la cancha, esperemos que el TAS defina por León y después definan ya realmente qué va a pasar con la multipropiedad en México“, dijo Herrera en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

El asterisco en la participación del Club León tiene que ver con la multipropiedad. Tanto el conjunto felino como los Tuzos le pertenecen al Grupo Pachuca. Ambos no podían afrontar esta competencia internacional. A pesar de que la exclusión del León va en pie, Miguel Herrera espera a que las entidades pertinentes reafirmen su decisión.

“Hoy en día lo que ha hecho el equipo de Costa Rica, la Liga, ha intentado buscar meterse por esa circunstancia del reglamento que se puso después de la competencia, pero esperemos qué resolución da el TAS, y de ahí, qué resolución toma la FIFA porque son dos resoluciones distintas”, agregó.

Problema en México

El tema de la multipropiedad no es un escenario nuevo en México ni en el mundo. Red Bull tiene varios equipos en todo el mundo, el City Group ha hecho lo propio y otros equipos de primer nivel que trabajan bajo el mismo dueño. El problema es cuando los dos clubes compiten en el mismo país, bajo la misma liga.

La decisión de la FIFA sobre el Mundial de Clubes 2025 podría sentar un precedente que motive a cambios dentro del fútbol mexicano. Miguel Herrera apunta a eso para un futuro próximo en la Liga MX.

“Ahora que FIFA ya les puso un hasta aquí, van a tener que tomar decisiones en México porque la multipropiedad en diferentes ligas no hay tanto problema, pero dentro de una liga, como pasa en México es lo que le está brincando”.

