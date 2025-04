El América piensa en grande de cara al Mundial de Clubes 2025

Las Águilas del América son el mejor equipos del fútbol mexicano en la actualidad. Su tricampeonato lo avala y su presencia en los cuartos de final de la Concachampions lo confirma. Ante la posibilidad de estar en el Mundial de Clubes de 2025, los azulcremas buscarían un refuerzo de la Premier League.

Por la sanción de la multipropiedad, el Club León quedó fuera del Mundial de Clubes de 2025. Se especula que su puesto lo podría asumir el ganador de un partido amistosos entre el América y Los Angeles FC. En caso de que logren el obtener el cupo, los azulcremas buscarían un traspaso de lujo.

“Se trata del español Adama Traoré, actual elemento del Fulham en la Premier League con un costo de 200 millones de pesos mexicanos . Hasta el momento, no hay un interés oficial, pero en Coapa no verían con malos ojos contar con sus servicios en unos meses”, informó el portal Heraldo Deportes.

Según informaciones de Transfermarkt, el valor de Adama Traoré ronda los $2.17 millones de dólares. El delantero del Fulham tiene contrato con el equipo hasta junio de 2025. De hecho, el atacante de 29 años tiene opción a un año más de contrato.

Adama Traoré y su guiño a México

En una entrevista con Fox Sport, Adama Traoré habló sobre su buena relación con Raúl Jiménez. Entre su camaradería motivó al atacante azteca a que lo invite a México.

“Lo que más le propongo a Raúl es que me invite a México, le he dicho muchas veces, invítame a comer tacos, invítame a ver un partido a ver combates de lucha libre o de boxeo. Me trajo una comida peculiar en su momento, era una caja de cosas pequeñitas, secas, era un bichito pequeño. La verdad no me atreví a probarlo. Me ha dicho que estoy invitado a México“, dijo el español.

Adama Traoré ha jugado 51 partidos con el Fulham. En poco más de 2,000 minutos dentro del campo, el veterano delantero español ha marcado 4 goles y ha concedido 9 asistencias.

Sigue leyendo:

– Triunfar en la Liga MX no es suficiente para llegar a Europa, según Ignacio Ambriz

– La Liga MX no es inferior a la MLS, según Efraín Juárez

– “No somos Messi”: el reclamo de Kyle Walker a Joao Félix

– Pável Pardo considera que el América debe ganar en la cancha su cupo al Mundial de Clubes