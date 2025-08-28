Renata Zarazúa dejó hasta la piel antes de despedirse del US Open

Dicen que un mexicano con orgullo vale por dos y este jueves Renata Zarazúa buscó que en la cancha 5 del US Open todo el apoyo de la afición azteca la impulsara para vencer a la francesa Diane Parry, pero al final toda el alma, la vida y el corazón que puso en cada lance no fueron suficientes para evitar la eliminación.

Así es, después de un gran duelo de 2 horas y 45 minutos de extenuante esfuerzo, la tenista europea se impuso a la mexicana con parciales de 6-2, 2-6 y 7-6(10-7), que por un momento hicieron pensar que Renata podría avanzar a la tercera ronda de uno de los grandes eventos de la WTA, pero al final tuvo que aceptar el fin de un sueño que empezaba a crecer.

Porque después de la victoria del pasado lunes sobre la norteamericana Madison Keys en la primera ronda de este prestigiado certamen de la elite mundial del tenis femenino, Renata Zarazúa pareció tocar las fibras más sensibles de todo México al grado de que este jueves contra la europea Parry, acaparó la atención de millones de mexicanos que en el escenario del juego, televisión y redes sociales estuvieron pendientes de su destino y deseando fervientemente que pisara con autoridad.

Finalmente, la historia no tuvo un final que todos en México esperaban, pero por el simple hecho de ofrecer un gran duelo a Parry con 22 años y una trayectoria que la colocó en el cenit de la categoría en 2019 y quedarse a un paso de la gloria, sin duda fue la demostración y orgullo del deber cumplido.

Los detalles

La mexicana Renata Zarazúa arrancó bien pero después perdió 5 juegos seguidos y dejó escapar el primer set ante la francesa Diane Parry. #usopen pic.twitter.com/KoRPuKZ99P — Rafael Cores (@rafacores) August 28, 2025

Al tiempo que en la televisión y en las redes sociales había constancia de que el duelo entre Zarazúa y Parry fue creciendo en emociones y en atrevimiento de la tenista mexicana que con un desparpajo impresionante se batió en un atrevido tercer set en donde las alternativas de su saque fueron llevando el partido a una definición que le correspondió ganar a la francesa.

Sin duda el rival más importante de Renata fue ella misma, pues si después de su victoria del pasado lunes en la primera ronda de este certamen reveló que por instantes le entró un ataque de pánico, ahora la historia frente a Diane Parry no fue muy distinta.

Sobre todo porque la mexicana tuvo que ir de menos a más, venciendo a sus demonios y sus miedos para sobreponerse a un inconstante primer set que terminó cediendo por 6-2, pero con cierre que hizo ilusionar a los mexicanos presentes en el escenario de su compatriota.

¡ENTRE APLAUSOS Y OVACIONADA! 🥹 👏



Así fue la enorme despedida a Renata Zarazúa del #USOpen 🇲🇽



La afición NUNCA la abandonó 🙌



Vía: IG / espntenis pic.twitter.com/28w426typA — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 28, 2025

Así en medio de gritos y porras que habría envidiado el mejor estadio de fútbol, Zarazúa le puso sabor al caldo para imponerse por un importante 2-6 que dio paso a un memorable tercer y definitivo set con parciales de 7-6 en un desempate de 10-7 que llevó la emoción al límite y permitió despedir a la tenista mexicana casi como la triunfadora por todos los aficionados mexicanos reunidos en el duelo de la segunda ronda.

