El físico le pasa factura a Djokovic en el comienzo del US Open: “Me sorprendió”

Novak Djokovic avanzó a la segunda ronda del US Open 2025 tras derrotar al estadounidense Learner Tien por 6-1, 7-6(3) y 6-2 en dos horas y 25 minutos. Aunque el marcador mostró autoridad, el número uno del mundo reconoció que el estreno en Nueva York dejó dudas sobre su estado físico.

“Comencé muy bien, pero después me sorprendió lo mal que me sentí físicamente”, admitió en conferencia de prensa, dejando claro que el segundo set le pasó factura de una manera inesperada.

En el primer parcial, Djokovic apenas cedió puntos y dominó con claridad a su joven rival de 19 años, quien intentaba adaptarse a la magnitud del escenario. Sin embargo, el segundo set cambió la dinámica. Tien apostó por los intercambios largos, y esa estrategia evidenció las dificultades físicas del serbio. “No sé exactamente por qué ocurrió, pero estaba costándome mucho recuperarme entre puntos”, explicó.

El desgaste le permitió al estadounidense ganar confianza. Aunque Djokovic terminó imponiéndose en el tie-break, los gestos de cansancio en la pista encendieron las alarmas. Incluso necesitó asistencia médica para atenderse una ampolla en el pie derecho, algo que generó preocupación en el público del Billie Jean King National Tennis Center. El propio jugador relativizó la situación: “Fue más una molestia que otra cosa. Aproveché también para resetearme mentalmente y eso me ayudó a jugar un tercer set mucho más sólido”.

Ya en la tercera manga, Djokovic reaccionó con experiencia. Pese a un quiebre inicial de Tien, el serbio encadenó cinco juegos seguidos y cerró el encuentro con autoridad. “Creo que la clave para mí fue mantener la calma en el segundo set y poder cerrarlo en el ‘tie-break’. A partir de ahí empecé a sentirme un poco mejor y terminé el partido de buena manera”, dijo al término del duelo.

Mirando hacia adelante

Djokovic, de 38 años y ganador de 24 torneos de Grand Slam —incluidos cuatro en Nueva York—, no compite desde su eliminación en Wimbledon frente a Jannik Sinner el 11 de julio. El serbio ha dejado claro que en esta etapa de su carrera su calendario está centrado únicamente en los grandes torneos. “Ya no estoy persiguiendo puntos ni rankings. Juego donde realmente encuentro motivación y alegría, y los Grand Slams están en la cima de esa lista”, señaló.

Su próximo desafío será el estadounidense Zachary Svajda, número 145 del mundo, contra quien se medirá después de dos días de descanso. Djokovic confía en que ese tiempo le permita recuperar energía y ajustar detalles. “Eso es lo bueno ahora, tener tiempo para recuperarme y ajustar el cuerpo. Espero llegar mejor preparado a la segunda ronda”, afirmó con optimismo.

El Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, comenzó este domingo y se disputará hasta el 7 de septiembre en Nueva York.



