Venus Williams recibe una invitación para jugar el US Open a los 46 años

Venus Williams recibió este martes una carta de invitación para disputar el cuadro individual del Abierto de Estados Unidos, una nueva oportunidad para la veterana estadounidense de competir en uno de los escenarios más importantes de su carrera.

A sus 46 años, la mayor de las hermanas Williams mantiene su actividad en el circuito y buscará participar nuevamente en el último Grand Slam de la temporada.

Venus ha ganado siete títulos de Grand Slam durante su carrera, incluidos dos campeonatos del US Open en individuales, por lo que la invitación le permitirá regresar a uno de los torneos que forman parte de su legado deportivo.

La estadounidense viene de competir en el WTA 1000 de Cincinnati, tanto en individuales como en dobles. En esta última modalidad volvió a compartir cancha con su hermana Serena, aunque ambas fueron eliminadas en la primera ronda.

Venus Williams has secured a spot in the women's singles draw at the US Open ? pic.twitter.com/nOgdaCdWNf — BBC Sport (@BBCSport) August 18, 2026

Venus todavía busca su primera victoria de 2026

La invitación para el US Open llega en un momento complicado desde el punto de vista deportivo para Venus Williams.

La estadounidense ha disputado 11 partidos en 2026 y ha perdido todos, por lo que todavía no conoce la victoria durante la presente temporada.

Su último triunfo se produjo en el torneo de Washington de 2025, una racha que intentará romper cuando vuelva a competir en Nueva York.

Pese a sus resultados recientes, Venus conserva un vínculo especial con el Abierto de Estados Unidos. En individuales conquistó el torneo en 2000 y 2001, además de haber protagonizado numerosas actuaciones destacadas a lo largo de su carrera.

Venus y Serena volvieron a jugar juntas en Cincinnati

La invitación para Venus se conoció un día después de que la estadounidense disputara un partido especialmente esperado junto a Serena Williams.

Las hermanas volvieron a jugar juntas un encuentro de dobles cuatro años después de su última aparición en el Abierto de Estados Unidos.

Sin embargo, el regreso terminó con derrota ante la estadounidense Peyton Stearns y la ucraniana Marta Kostyuk.

La pareja vencedora se impuso por 6-2, 1-6 y 10-8 en una hora y 18 minutos, después de superar un partido que tuvo varios cambios de rumbo.

Las Williams estuvieron cerca de remontar

Stearns y Kostyuk comenzaron con mayor solidez y se llevaron el primer set por 6-2.

Las Williams reaccionaron en el segundo parcial y consiguieron imponerse 6-1 para llevar el encuentro al superdesempate.

The year is 2026.



Serena and Venus Williams are STILL cooking.



44 and 46 years of age.



GOATS age like fine wine. ??



???????????? pic.twitter.com/DFAhsd21MO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026

En esa instancia, Stearns y Kostyuk tomaron una ventaja de 6-0. Venus y Serena, sin embargo, protagonizaron una reacción espectacular y llegaron a colocarse 9-8 después de salvar una primera oportunidad de partido.

El encuentro terminó de manera inesperada. Venus cometió una doble falta con su saque, lo que permitió a sus rivales cerrar el partido y quedarse con el triunfo.

El regreso de las hermanas tendrá que esperar

Venus y Serena Williams tenían previsto volver a competir juntas en Wimbledon, pero esos planes se cancelaron después de que Serena sufriera una lesión de rodilla durante su partido de individuales.

Para Serena, aquel encuentro había significado su regreso a la competición individual después de 2022.

Venus, en cambio, ha continuado compitiendo tanto en individuales como en dobles durante este periodo.

La estadounidense incluso alcanzó los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos de 2025 en dobles junto a la canadiense Leylah Fernández.

Ahora, Venus tendrá nuevamente la oportunidad de presentarse en Nueva York, esta vez en el cuadro individual, gracias a la invitación que le permitirá buscar un nuevo capítulo en su extensa carrera.

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