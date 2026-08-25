Carlos Alcaraz y Serena Williams caen en dobles mixto y se despiden del US Open

Carlos Alcaraz y Serena Williams terminaron este martes su aventura en el dobles mixto del US Open, después de caer en los cuartos de final ante el italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic por 5-4 y 4-1.

El partido había generado una enorme expectativa por tratarse de una pareja inédita. La pista Arthur Ashe de Nueva York recibió con una gran ovación a Alcaraz y Serena Williams, quienes compartieron cancha por primera vez en este torneo.

Sin embargo, después de un comienzo equilibrado, la dupla no pudo mantener el ritmo y terminó eliminada en un encuentro definido por los desempates.

Clinical from Flavio Cobolli and Belinda Bencic ??? pic.twitter.com/QqV8LfAT6v — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

Alcaraz y Serena estuvieron cerca de llevarse el primer set

La pareja formada por Carlos Alcaraz y Serena Williams comenzó el encuentro con buenas sensaciones y consiguió competir de igual a igual frente a Cobolli y Bencic.

El primer set se resolvió mediante un desempate, después de que ninguna de las dos parejas lograra marcar una diferencia definitiva durante los juegos anteriores.

Alcaraz y Serena llegaron a ponerse por delante 4-3 después de encadenar cuatro puntos consecutivos, por lo que tuvieron una oportunidad importante para inclinar la manga a su favor.

La reacción de sus rivales, sin embargo, fue inmediata. Cobolli y Bencic terminaron imponiéndose 7-4 en el desempate y tomaron ventaja en el partido.

La segunda manga sentenció la eliminación

La derrota en el primer set terminó afectando el rendimiento de Alcaraz y Serena Williams.

El español y la estadounidense perdieron intensidad en el segundo parcial y permitieron que sus rivales tomaran rápidamente el control del encuentro.

Cobolli y Bencic aprovecharon la situación para imponerse 4-1 y cerrar el partido, asegurando su clasificación a las semifinales del dobles mixto del US Open.

Perfect day at the office ?



Belinda Bencic and Flavio Cobolli end the run of Serena Williams and Carlos Alcaraz 5-4, 4-1 to reach the semifinals! pic.twitter.com/S9ymVwYOoz — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

Para Alcaraz, el encuentro representó además un paso más en su regreso a la competición después de permanecer cuatro meses alejado de los partidos oficiales por una lesión en la muñeca.

Una aventura especial para Alcaraz y Serena

La participación de Serena Williams y Carlos Alcaraz había despertado una expectación especial desde que se confirmó su presencia como pareja.

En su primer encuentro, ambos consiguieron superar a la neozelandesa Erin Routliffe y al británico Lloyd Glasspool, resultado que les permitió avanzar hasta los cuartos de final.

La derrota ante Cobolli y Bencic puso fin a una colaboración que, pese a su corta duración, convirtió al dobles mixto del Abierto de Estados Unidos en uno de los principales focos de atención durante el inicio del torneo.

Four sets played, four sets won today! pic.twitter.com/nzHNl0CIQ6 — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

Alcaraz ya tiene la mirada puesta en el torneo individual

La eliminación en el dobles mixto no significa el final de la participación de Carlos Alcaraz en Nueva York.

El español volverá a competir en el cuadro individual del US Open, torneo en el que defiende el título conseguido el año pasado.

Será su regreso a los partidos individuales después de la lesión de muñeca que lo mantuvo fuera del circuito durante cuatro meses, por lo que el principal reto será comprobar su nivel competitivo ante encuentros de máxima exigencia.

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