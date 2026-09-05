Sabalenka sorprendió al detener un partido del US Open por un olor a marihuana: “Es muy fuerte”

Aryna Sabalenka tuvo que hacer una pausa poco habitual durante su partido de tercera ronda del US Open. La número uno del mundo interrumpió momentáneamente su duelo contra Kamilla Rakhimova en el Louis Armstrong Stadium después de percibir un fuerte olor a marihuana que, según explicó posteriormente, dificultaba su concentración mientras intentaba competir.

El episodio ocurrió durante el tercer juego del encuentro. Sabalenka se dispuso a sacar, lanzó la pelota al aire, pero decidió dejarla caer antes de ejecutar el servicio. En el punto siguiente repitió la acción y, ante la molestia, se acercó a la silla del juez para pedir ayuda.

Aryna Sabalenka had to speak to the umpire mid-match at the U.S. Open due to someone smoking weed:



“Someone is smoking weed. Do you mind? Because it’s so strong.”

pic.twitter.com/Fx2JnzZ6QN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026

La tenista bielorrusa explicó que no tenía claro de dónde procedía el olor. El viento podía estar trasladándolo desde el exterior hacia las instalaciones, aunque también contempló la posibilidad de que viniera de las tribunas.

Sabalenka dijo: “no sé si venía del público o del exterior porque el viento lo lleva hacia el estadio. Simplemente espero que sean un poco más conscientes de esas cosas”.

Más tarde, durante su conferencia de prensa, Sabalenka contó qué pensaba en ese momento y dejó claro que el problema no estaba relacionado con que alguien fumara fuera de las instalaciones, sino con el efecto que el olor tenía sobre ella mientras jugaba.

“Yo decía: chicos, pueden hacer lo que quieran, pueden fumar lo que quieran, pueden relajarse todo lo que quieran, pero por favor, no lo hagan alrededor de las canchas de tenis”, explicó. “Es un poco complicado manejar ese olor mientras intentas competir al máximo”.

Una victoria más rumbo al tercer título consecutivo

El incidente no terminó afectando el resultado para Sabalenka. La principal cabeza de serie del torneo superó a Rakhimova, número 92 de la WTA, por 6-3 y 6-4 en una hora y 28 minutos, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final y extender a 16 su número de victorias consecutivas en el US Open.

La bielorrusa controló buena parte del encuentro y tuvo oportunidades para resolverlo con mayor rapidez. Terminó con dos quiebres convertidos en siete oportunidades y ganó el 75% de los puntos disputados con su servicio.

También conectó 29 golpes ganadores y cometió 19 errores no forzados.

En el segundo set, Sabalenka desperdició sus primeras cuatro oportunidades de quiebre. La quinta fue la definitiva: con el marcador 4-4 consiguió romper el servicio de Rakhimova y después mantuvo el suyo para cerrar el partido.

Sabalenka, campeona del US Open en 2024 y vigente ganadora del torneo, busca ahora conquistar el título por tercera edición consecutiva. Su posición como número uno del ranking mundial al terminar el torneo también dependerá de lo que haga la kazaja Elena Rybakina, actualmente segunda en la clasificación.

El próximo desafío de Sabalenka será Taylor Townsend.

El olor a marihuana, mientras tanto, ya forma parte de otra particularidad de su recorrido por Nueva York. Nick Kyrgios y Maria Sakkari también se han quejado anteriormente de situaciones similares durante partidos del US Open. Detrás de las instalaciones existe un parque que suele considerarse como el posible origen del olor.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos señaló que no encontró espectadores fumando dentro del recinto ni expulsó a ningún aficionado por ese motivo. Su portavoz Brendan McIntyre recordó que el torneo mantiene las instalaciones como un espacio libre de humo, aunque no puede controlar lo que ocurre fuera de los terrenos del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA.

En su conferencia, Sabalenka incluso terminó tomándose el episodio con humor cuando surgió la posibilidad de que algunos aficionados estuvieran buscando una manera diferente de disfrutar sus partidos.

“Quizás es demasiado rápido, así que quieren ralentizarlo un poco, quién sabe”, comentó. “No conozco el efecto que tiene”.

Sigue leyendo:

· Serena y Venus Williams reciben invitación y disputarán el US Open en dobles

· Roger Federer entra al Salón de la Fama y derrama lágrimas al dar emotivo discurso

· Novak Djokovic cayó en la primera ronda de Cincinnati con un sabor a despedida