Roger Federer entra al Salón de la Fama y derrama lágrimas al dar emotivo discurso

Roger Federer vivió una jornada cargada de emociones al ingresar al Salón de la Fama del tenis. El suizo ofreció un discurso de casi media hora en el que repasó los momentos que marcaron su trayectoria y agradeció a las personas que lo acompañaron durante su carrera.

En distintos momentos, Federer estuvo al borde de las lágrimas, especialmente cuando habló de su esposa Mirka Federer, de sus entrenadores y de las personas que fueron determinantes para que pudiera convertirse en uno de los grandes referentes del tenis.

“Cuando cierro mis ojos y pienso en el juego que amo. Esto es lo que veo. Estoy en Basilea y tengo 13 años. No estoy jugando, soy un recogepelotas. Veo el juego y nunca olvidaré cómo veía a los jugadores luchar ante adversidades, la intensidad. Quiero dar las gracias a todos los recogepelotas que han estado en mis partidos durante horas. Los veo, les doy las gracias, y yo fui como ustedes”, empezó Federer.

El extenista recordó que tenía apenas tres años cuando tomó por primera vez una raqueta. Era de madera y pertenecía a su padre. Desde entonces, comenzó un camino que lo llevó de las canchas de su infancia a convertirse en campeón de Grand Slam y una de las figuras más reconocidas del deporte.

What an incredible evening spent honouring not only a phenomenal player, but a phenomenal person, @rogerfederer, as he's inducted into the @TennisHalloFame ??#InductionCelebration #CloserToGreatness pic.twitter.com/iq6TbRiSo8 — ATP Tour (@atptour) August 30, 2026

Mirka, la persona que Federer colocó en el centro de su vida

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Federer habló de sus entrenadores. Entre ellos destacó especialmente a Severin Lüthi, quien permaneció a su lado durante 18 años.

“Severin Lüthi es el técnico que he tenido más tiempo, 18 largos años juntos, me mantuvo motivado cuando lo necesitaba y me protegió cuando necesitaba que se me protegiera”, dijo Federer antes de emocionarse.

Sin embargo, fue al hablar de Mirka cuando el suizo mostró una mayor carga emocional.

Federer también recordó a Martina Hingis y Martina Navratilova como dos de sus principales fuentes de inspiración.

“Hingis, suiza como yo, número uno del mundo desde los 16 años, algo que yo no hice. Navratilova en mi casa es famosa por haberme inspirado a jugar al tenis. Martina inspiró a Mirka, y Mirka me inspiró a mí. Ella es mi mujer, pero eso se queda corto: es mi entrenadora, mi estilista, la persona que me enseñó a estar más concentrado en el tenis y disfrutar de todo lo demás. Es una gran madre. Ella y yo nos damos la mano y atravesamos muros. Ella es todo esto”, afirmó.

El tenis fue mucho más que una competencia

Federer también habló de lo que significó para él competir durante tantos años y de las relaciones que construyó dentro y fuera de la pista.

“El tenis es algo complejo y bonito, es un espectáculo de ver. Hay mucha presión en el tenis, un volcán de presión, de emociones, y cuando el partido terminaba probablemente ustedes veían lo que sentía dentro. El tenis significó todo para mí: crear algo nuevo, es mi mentalidad”, añadió.

El suizo explicó que algunos de sus mayores recuerdos no estuvieron necesariamente relacionados con títulos o partidos, sino con los vínculos que construyó en el circuito.

“Fuera de la cancha, la amistad en el vestuario, jugar a las cartas hasta el segundo previo al partido… Algunos rivales se volvieron amigos y nos conectamos de por vida. Esos son de los mejores recuerdos que encontré en el ATP Tour. También había otro juego, el que se vive con amigos y familia. Con Mirka empezamos a hacer cosas como jugar videojuegos y cenar con amigos. Luego empezamos a cambiar pañales. Nuestros hijos nos inspiran y nos hacen felices cada día”, recordó.

Federer dejó claro que, aunque su carrera profesional terminó, su relación con este deporte permanecerá para siempre.

“Mi tiempo en el tenis terminó, pero el tenis siempre estará en la intersección de todo lo que me interesa”, acotó

There's no one quite like Roger ??



An iconic speech from one of our greatest sporting ambassadors ? pic.twitter.com/1TPj6jTRdJ — Tennis Channel (@TennisChannel) August 30, 2026

Federer recuerda a Nadal, Djokovic y las grandes rivalidades

Durante su discurso en el Salón de la Fama, Federer también miró hacia las distintas generaciones que compartieron pista con él.

El suizo mencionó a Pete Sampras, Andy Murray, Novak Djokovic y Rafa Nadal, cuatro nombres que forman parte de diferentes momentos de su trayectoria.

“El Salón de la Fama muestra la evolución del tenis y estoy orgulloso de ser parte de él. Estoy contento de haber pasado por generaciones, desde (Pete) Sampras hasta las rivalidades épicas con Andy (Murray), Novak (Djokovic) y Rafa (Nadal)”, dijo.

La referencia a Nadal y Djokovic recordó una de las rivalidades más importantes de la carrera de Federer, pero también sirvió como puente hacia el mensaje que quiso dejar a las nuevas generaciones.

“Nosotros dejaremos la pista, pero el deporte sigue. Espero que el deporte mantenga un poco de ese espíritu y afición. Espero que los jugadores sigan con esa camaradería entre ellos, que sean fieles a su verdadera identidad, que no dejen de tomar riesgos, que sigan empujando este deporte y que sigan mejorando, mejorando y mejorando”, concluyó.

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