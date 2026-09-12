Elena Rybakina supera a Sabalenka para quedarse con el US Open y el número uno del mundo

Elena Rybakina cerró el US Open con dos premios de enorme peso: el título y el número uno del mundo. La kazaja derrotó este sábado a Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2 en 2 horas y 21 minutos para conquistar su tercer Grand Slam y desplazar a la bielorrusa de la cima del ranking.

El triunfo representa además la segunda victoria de Rybakina sobre Sabalenka en una final de un ‘grande’ durante 2026. La kazaja ya había superado a su rival en el Abierto de Australia, mientras que ahora impidió que la bielorrusa consiguiera su tercer título consecutivo en Nueva York, después de sus consagraciones en 2024 y 2025.

Rybakina ha convertido las finales contra Sabalenka en uno de sus escenarios más favorables. De las siete definiciones que ambas han disputado, la kazaja ganó cinco, aunque el historial general entre las dos sigue favoreciendo a la bielorrusa, con 10 victorias frente a ocho.

El partido tuvo un desenlace distinto al del segundo set, cuando Sabalenka consiguió recuperar terreno y llevó la final a una tercera manga. Rybakina volvió a tomar el control después de pasar por los vestuarios y encontró un ‘break’ en el tercer juego del set definitivo.

La kazaja confirmó esa ventaja con su servicio para ponerse 3-1 y, más adelante, volvió a quebrar a Sabalenka para colocarse 5-2. En el siguiente juego no dejó espacio para otra reacción: cerró el campeonato con un ‘ace’ y completó el 6-2.

Winning starts here ?? pic.twitter.com/hHAYvbzDnX — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

Rybakina resiste la reacción de Sabalenka

La final comenzó con una Rybakina más concentrada. Las dos jugadoras comparten un estilo basado en servicios potentes y puntos cortos, pero Sabalenka tuvo problemas desde los primeros juegos y debió defender oportunidades de quiebre mientras acumulaba errores.

El único ‘break’ del primer set llegó en el quinto juego. Rybakina aprovechó la oportunidad, consolidó la ventaja y se colocó 4-2. Aunque solo consiguió meter el 27 % de sus primeros servicios, ganó el 88 % de los puntos cuando logró introducirlos y el 68 % con el segundo saque.

Sabalenka no consiguió encontrar una respuesta y terminó cediendo la manga por 6-4.

La situación cambió en el segundo parcial. La bielorrusa aumentó la presión y tuvo dos bolas de set cuando Rybakina sacaba con 5-4 y 15-40. La kazaja salvó ambas, pero Sabalenka tuvo una tercera oportunidad minutos después y esta vez consiguió aprovecharla para ganar 7-5 y forzar el tercer set.

Rybakina, sin embargo, respondió mejor al cambio de escenario. Tras regresar de los vestuarios, rompió el servicio de Sabalenka y tomó una ventaja que ya no volvería a perder.

Elena Rybakina is running away with it!



She leads Sabalenka 3-1 in the third set. pic.twitter.com/e1pFm7eaOG — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

Las estadísticas reflejaron el control de la campeona. Rybakina terminó con 36 golpes ganadores y 24 errores no forzados, mientras que Sabalenka registró 32 ganadores y 35 errores. La kazaja ganó además el 71 % de los puntos con su servicio y el 39 % al resto, números que le permitieron disponer de hasta 12 oportunidades de ‘break’.

Con el título del US Open, Rybakina sumó el trofeo número 14 de su carrera. Es su tercer Grand Slam después de Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia 2026, además del tercer título que consigue este año, tras Australia y Stuttgart.

Para Sabalenka, la derrota completa una temporada en la que también ganó tres títulos, en Brisbane, Indian Wells y Miami, pero perdió las finales de Australia y Nueva York y cayó de manera prematura en Roland Garros y Wimbledon. Después de 99 semanas en el número uno, la bielorrusa dejó la cima del ranking ante una rival que la derrotó dos veces en finales de Grand Slam durante 2026.

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