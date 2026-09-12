Zverev buscará su segundo Grand Slam en la primera final de Ben Shelton, verdugo de Carlos Alcaraz

Alexander Zverev y Ben Shelton definirán el domingo al campeón del US Open después de superar este viernes sus respectivas semifinales. El alemán, número 2 del mundo, alcanzó por segunda vez la final del torneo, mientras que el estadounidense disputará por primera vez en su carrera el partido decisivo de un Grand Slam.

Zverev llega al encuentro por el título después de imponerse al ruso Karen Khachanov por 6-3, 7-6(7) y 7-6(6), en 2 horas y 58 minutos. El resultado le permitió mantener su camino hacia un segundo ‘grande’, después de haber conquistado Roland Garros y haber sido finalista en Wimbledon.

El alemán afrontará su tercera final consecutiva de Grand Slam. Su recorrido hasta esta instancia tampoco se ha visto afectado por el desgaste acumulado: antes de la semifinal había disputado 16 horas y 40 minutos en el torneo, cuatro horas más que Khachanov, quien acumulaba 12 horas y 30 minutos.

Zverev tuvo el control durante buena parte del encuentro. Ganó el primer set 6-3 y comenzó el segundo con un ‘break’, aunque Khachanov reaccionó y consiguió llevar la manga al desempate. El ruso llegó a colocarse 5-3, pero sus errores le impidieron aprovechar la ventaja y terminó perdiendo el set.

La tercera manga siguió un guion similar. Ambos jugadores defendieron sus servicios y volvieron a llegar al ‘tie-break’. Khachanov se adelantó 5-2 y dispuso de dos oportunidades para forzar un cuarto set, pero no pudo concretarlas. Zverev remontó y aprovechó un revés largo del ruso para cerrar el partido.

“Y lo estoy disfrutando. Me encanta jugar estas grandes finales y estoy deseando que llegue el domingo”, afirmó Zverev tras asegurar su presencia en la definición.

Shelton supera a Tiafoe y tendrá una oportunidad histórica

El rival del alemán será Ben Shelton, quien remontó ante Frances Tiafoe para ganar 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 después de 3 horas y 17 minutos de partido. El estadounidense, de 23 años, alcanzó así su primera final de un Grand Slam y buscará convertirse en el primer campeón local del Abierto de Estados Unidos desde Andy Roddick en 2003.

Shelton volvió a recuperarse después de perder el primer set, tal como había ocurrido en sus cuartos de final contra Carlos Alcaraz. Ante Tiafoe, tomó el control desde el ‘break’ que consiguió para ponerse 2-0 en la segunda manga y ya no permitió que su compatriota recuperara el dominio.

La definición llegó en el cuarto set. Con Shelton 6-5 y al resto, Tiafoe tuvo que enfrentar tres bolas de partido. Salvó la primera, pero una doble falta en la segunda oportunidad terminó el encuentro.

“Voy a necesitar que el domingo pongan toda su energía. Voy a ir a por todas. Lo voy a dejar todo en la pista. Espero que vengan a apoyarme. Hagámoslo por Estados Unidos”, dijo Shelton a los aficionados después de la victoria.

El estadounidense atraviesa la mejor temporada de su carrera y ya ganó cuatro títulos: el Masters 1.000 de Canadá, los torneos de Dallas y Múnich, ambos de categoría 500, y Stuttgart, de categoría 250.

El duelo del domingo tendrá además un antecedente desfavorable para Shelton. Zverev le ha ganado los cinco enfrentamientos anteriores, incluida la final de Múnich de 2026. El alemán también domina su historial frente a los dos estadounidenses: tiene marca de 5-0 contra Shelton y de 9-1 ante Tiafoe.

Shelton y Tiafoe terminarán el torneo con los mejores rankings de sus carreras. Shelton saldrá de Nueva York como número 4 del mundo y Tiafoe como número 8.

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