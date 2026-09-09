Carlos Alcaraz se despide del US Open con una sonrisa tras caer contra Ben Shelton

Carlos Alcaraz quedó eliminado del US Open en los cuartos de final, pero su regreso a la competición dejó al tenista español con una sensación positiva después de casi cinco meses alejado de las pistas por lesión.

El murciano cayó ante el estadounidense Ben Shelton por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7), en un encuentro que se extendió durante 4 horas y 28 minutos y terminó pasadas las 03:30 de la madrugada en Nueva York.

Pese a la derrota, Alcaraz aseguró que abandona el torneo con uno de los objetivos que consideraba prioritarios: recuperar el ritmo competitivo y comprobar que su cuerpo respondía después de una larga ausencia.

Alcaraz se va del US Open con buenas sensaciones

El resultado no fue el que buscaba el campeón del US Open 2025, pero el español destacó el valor de haber disputado nuevamente partidos de máxima exigencia.

“Me voy de la pista contento. Me voy con una sonrisa, sano, y esto es lo que necesitaba”, aseguró Alcaraz ante los periodistas después del partido.

El tenista de El Palmar reconoció que quería continuar en el torneo, aunque puso el foco en lo que significaba volver a enfrentarse a jugadores de primer nivel después de su periodo de recuperación.

“Nos vamos contentos, con la cabeza bien arriba. Hemos peleado, hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un nivel altísimo esta temporada. Obviamente queríamos ganar, seguir en el torneo, pero lo más importante era salir con partidos jugados, con ritmo alto y, sobre todo, sanos”, insistió.

Para Alcaraz, esas sensaciones competitivas eran precisamente una de las cosas que más había echado de menos durante su ausencia.

Oh, how we missed you, Carlitos ? pic.twitter.com/g13Xet7loI — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Cinco sets y más de cuatro horas de batalla

El partido contra Ben Shelton tuvo constantes cambios de ritmo. Alcaraz se llevó el primer set en el desempate, pero el estadounidense reaccionó con contundencia y ganó los dos siguientes para colocarse a un set de las semifinales.

El español respondió en el cuarto parcial y llevó el encuentro hasta un quinto set que terminó nuevamente en el desempate.

Shelton consiguió imponerse por 7-6(7) y selló su pase a las semifinales después de una batalla que se prolongó durante 4 horas y 28 minutos.

El estadounidense se enfrentará este jueves a su compatriota Frances Tiafoe por un lugar en la final del torneo.

“Eso es lo que echábamos de menos”: Alcaraz piensa en lo que viene

Más allá de la eliminación, Carlos Alcaraz explicó que volver a vivir partidos de este nivel era una de las principales razones por las que tenía ganas de regresar.

“Eso es lo que echábamos de menos: las batallas, intentar pasar por encima del rival, cuando las cosas no van bien buscar las soluciones. Y hoy ha pasado un poco de todo y con eso nos quedamos, porque lo hemos echado de menos”, dijo el español.

El sabe que ha vuelto ? pic.twitter.com/EkoL0XWLu4 — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Ahora, su mirada está puesta en recuperar completamente la continuidad competitiva. Alcaraz aseguró que abandona Nueva York con ganas de regresar a los entrenamientos y afrontar los próximos compromisos de la temporada.

“Con ganas de volver a casa, entrenar y competir, que hay torneos muy importantes a la vuelta de la esquina”, señaló.

Ben Shelton: “Ha sido una guerra, un partido épico”

Del otro lado de la red, Ben Shelton celebró una de las victorias más importantes de su carrera después de superar a uno de los principales favoritos del torneo.

“Sí, estoy cansado. Ha sido una guerra, un partido épico, muy físico”, dijo el estadounidense después del encuentro.

Ben Shelton scores the biggest win of his career and a spot in the US Open semifinals! pic.twitter.com/2PCndRLcpL — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Shelton también destacó la dimensión del rival al que acababa de vencer y reconoció lo complicado que resulta enfrentarse al español.

“Carlos es uno de los grandes campeones de nuestro deporte ya con sólo 23 años. Siempre es divertido enfrentarse a él. A veces es ridículo lo que consigue hacer en la pista. Pero sí, ha sido el partido que más he disfrutado en mi carrera, sin duda”, añadió.

El estadounidense explicó que una de las claves estuvo en su capacidad para sostener los intercambios y aprovechar las oportunidades que tuvo al resto.

“Resté muy bien. Creo que fui inteligente a la hora de afrontar mis juegos al resto. Le hice jugar mucho y creo que supe aprovechar sus errores”, explicó Shelton.

La eliminación pone fin al regreso de Alcaraz en el US Open, pero también le permite cerrar su participación con varios partidos de alta exigencia después de casi cinco meses sin competir. Para el español, el siguiente paso será transformar ese ritmo recuperado en continuidad durante el tramo final de la temporada.

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