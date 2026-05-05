Xi Jinping ha sido “muy amable” con respecto a la guerra contra Irán y al bloqueo de Ormuz, afirmó Trump

En un giro estratégico que combina la diplomacia de alto nivel con la incertidumbre militar en el Medio Oriente, el presidente Donald Trump calificó de “muy amable” la postura de su homólogo chino, Xi Jinping, respecto al conflicto con Irán. Las declaraciones ocurren a solo días de que el mandatario estadounidense emprenda una visita crucial a Pekín el próximo 13 de mayo, donde la crisis energética y la tensión en Taiwán dominarán la agenda.

Desde la Casa Blanca, Trump destacó que, a pesar de que el gigante asiático depende en un 60% del petróleo proveniente del Golfo, sector severamente afectado por el reciente bloqueo en el Estrecho de Ormuz, Xi Jinping no ha desafiado la postura de Washington. “China no nos ha desafiado. Y él no haría eso. Considero que ha sido muy amable”, afirmó el mandatario, quien además reveló haber invitado a Pekín a abastecerse de crudo estadounidense en Texas, Luisiana y Alaska para mitigar el desabasto.

#WATCH | On what he hopes to achieve with China's President Xi Jinping regarding Iran, US President Donald Trump says, "I have a very good relationship with President Xi… I will be talking about that…. He has been very nice about this. He gets like 60% of his oil from… pic.twitter.com/bIBvJJsEcI — ANI (@ANI) May 5, 2026

Fin de la ofensiva “Furia Épica” y nueva fase defensiva

Mientras Trump afinaba los detalles de su viaje, su secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que la ofensiva militar contra Irán, denominada “Furia Épica” y lanzada el pasado 28 de febrero, ha llegado a su fin. Según Rubio, el conflicto entró en una nueva etapa tras el alto el fuego del 7 de abril, cumpliendo con los plazos legales de la Ley de Poderes de Guerra.

Sin embargo, la estabilidad en la región sigue siendo precaria. Rubio presentó el “Proyecto Libertad”, una operación estrictamente defensiva diseñada para escoltar buques mercantes y garantizar la libre navegación en el Estrecho de Ormuz. “Estados Unidos solo atacará si Irán dispara primero”, enfatizó el jefe de la diplomacia, subrayando que el objetivo primordial es desbloquear el tránsito de suministros vitales que mantienen en vilo a las potencias asiáticas como Japón y Corea del Sur.

Secretary of State Marco Rubio delivers a clear message to what's left of the Iranian Regime.



"They really shouldn't test the will of the United States, at least not under President Donald Trump… if they test him, ultimately they will lose." – @SecRubio pic.twitter.com/5Vyp8jPFL9 — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2026

Suspensión del operativo por mediación de Pakistán

En un anuncio de última hora a través de su plataforma Truth Social, el presidente Trump sorprendió al informar la suspensión temporal del “Proyecto Libertad”. Esta decisión, tomada apenas dos días después de su inicio, responde a una petición directa del gobierno de Pakistán para explorar la posibilidad de un acuerdo definitivo con Teherán.

“Se ha logrado un progreso considerable hacia un acuerdo”, escribió el republicano, aunque aclaró que el bloqueo naval contra Irán se mantendrá vigente mientras se determina si el pacto puede concretarse. Esta pausa ocurre en un momento crítico, luego de que el Comando Central reportara ataques con drones y pequeñas embarcaciones en la zona, atribuidos a fuerzas pro-iraníes.

Finalmente, Rubio confirmó que la espinosa cuestión de Taiwán también estará sobre la mesa en Pekín. Tras la advertencia de Xi Jinping sobre no cruzar la “línea roja” mediante la venta de armas a Taipéi, Washington busca un equilibrio que evite acontecimientos desestabilizadores en el Indo-Pacífico. Para Trump, la prioridad sigue siendo la relación personal con Xi: “Nos llevamos bien y hacemos mucho dinero juntos”, concluyó.

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