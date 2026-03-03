Cristiano Ronaldo sufre lesión con Al Nassr: parte médico oficial y detalles de su recuperación

El club Al Nassr informó este martes que Cristiano Ronaldo presenta una lesión en el tendón de la corva, luego de ser sustituido en la recta final del partido ante Al-Fayha, encuentro que terminó con victoria 3-1 para su equipo, pese a que el atacante falló un penalti en el minuto 12.

Tras el compromiso, el entrenador portugués Jorge Jesús explicó que el futbolista sintió “fatiga muscular” y decidió reemplazarlo por precaución. Sin embargo, los estudios posteriores confirmaron la lesión muscular.

“El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días“, explicó el Al-Nassr en su cuenta oficial en X.

📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

Aunque el club no detalló el tiempo exacto de recuperación, Cristiano Ronaldo ya trabaja con el cuerpo médico para superar la lesión muscular y reincorporarse lo antes posible a la dinámica del equipo.

El club no mencionó un perdiodo de recuperación estimado y la lesión que sufrió tiene un rango de recuperación bastante amplio, según el grado; de forma extraoficial, se reporta que en el mejor de los casos podría volver a las canchas en dos semanas y en el peor en seis meses, Aunque lo único cierto es lo que el Al Nassr mencionó, que fue que su evolución física tendrá segumiento día con día.

Cristiano Ronaldo y su meta de los 1,000 goles

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la histórica cifra de los 1,000 goles como profesional, un objetivo que mantiene en el tramo final de su carrera.

Hasta el momento, con el gol que le marcó al Al Najma la semana pasada en la liga saudí, “El Comandante” llegó a 965 goles, pero aunque la meta parece cada vez menos lejana, su siguiente diana tendrá que esperar para después de que reciba el alta médica.

Mientras avanza su recuperación, el foco está puesto en la incertidumbre sobre su regreso y en cómo impactará esta lesión en el tendón de la corva en su rendimiento al volver.

