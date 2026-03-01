Cristiano sale lesionado de juego del Al Nassr y se marcha sin marcar, después de fallar un penal

Cristiano Ronaldo vivió una noche de contrastes en la Liga Saudí. El delantero portugués falló un penal, sufrió una molestia muscular y fue sustituido, pero su equipo, el Al Nassr, logró una valiosa remontada 1-3 ante el Al Fayha para conservar el liderato del torneo.

En la jornada 24 del campeonato de Arabia Saudí, el conjunto dirigido por Jorge Jesus supo reaccionar en el tramo final del encuentro y evitó que el tropiezo individual de su máxima figura pesara en la lucha por el título.

Cristiano Ronaldo falla su penal número 36 y se aleja momentáneamente de los 1000 goles

El capitán portugués tuvo en sus pies la oportunidad de ampliar su cuota goleadora y acercarse a la histórica marca de 1000 goles que persigue antes de retirarse. Sin embargo, al minuto 11, su disparo desde los once metros se marchó desviado, muy cerca del poste derecho del arquero colombiano Orlando Mosquera.

⛔️🇵🇹 CRISTIANO RONALDO ERRÓ SU PENAL HOY CON AL-NASSR. pic.twitter.com/zZV0MdLDkT — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 28, 2026

Con este fallo, Cristiano Ronaldo suma ya 36 penales errados en su carrera profesional, una cifra poco habitual para un especialista en ejecuciones desde el punto penal.

El panorama se complicó todavía más en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando un autogol de Abdulelah Al Amri adelantó a los locales. El defensor intentó cortar un pase por la derecha, pero terminó enviando el balón a su propia portería. Fue, además, el primer tanto que recibía Al Nassr en los últimos diez partidos.

La presión del Al Ahli y una remontada clave en la Liga Saudí

La derrota parcial ponía en riesgo el liderato del Al Nassr, ya que su perseguidor directo, el Al Ahli, había vencido al Al Riyadh y se había colocado provisionalmente en la cima.

Con la obligación de ganar, el equipo visitante reaccionó en el momento justo. Al minuto 72, Sadio Mane empujó un pase desde la derecha de Kingsley Coman para igualar el marcador.

Ocho minutos después, llegó la acción que selló la remontada: tras un tiro de esquina, Joao Felix remató desde fuera del área al poste, el rebote impactó en la espalda de Mosquera y terminó en la red para el 1-2.

Lesión de Cristiano Ronaldo y sentencia definitiva

Cuando el partido parecía bajo control, Cristiano Ronaldo sintió una molestia muscular y fue sustituido por Abdullah Al Hamdam. El cambio resultó determinante, ya que el recién ingresado marcó el 1-3 definitivo tras una asistencia de Joao Félix.

Pese a la noche complicada para su estrella, el Al Nassr mantiene el liderato de la Liga de Arabia Saudí, con dos puntos de ventaja sobre el Al Ahli.

