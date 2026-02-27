Messi, Cristiano Ronaldo e Iker Casillas “refuerzos” de Cruz Azul gracias a la IA

Los jugadores de Cruz Azul se divirtieron momentos antes de viajar a la ciudad de Monterrey para enfrentar este sábado a los Rayados de Monterrey, logrando que figuras de talla internacional como el argentino Lionel Messi, el portugués Cristian Ronaldo y el español Iker Casillas.

La presencia de estos tres íconos del fútbol mundial en la práctica de los celestes se debió gracias a las herramientas de la Inteligencia Artificial que a través de un video donde aparece como protagonista el mediocampista Erick Lira a su regreso del partido de la selección de México contra Islandia.

Casi no te perdiste de nada, Erik. 👀 pic.twitter.com/VG2ZKorOWw — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 27, 2026

Dicha herramienta permitió que el astro argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el español Iker Casillas se prestaron a esta representación en donde los citados estelares de Argentina, Portugal y España, aparecen mostrándole a Luka Romero algunos detalles para que mejorara su rendimiento.

Lira quien fue uno de los jugadores que vieron acción contra Islandia, aparece en el clip preguntando si se perdió de algo importante durante su concentración con el combinado nacional. La respuesta de La Máquina fue inesperada y llena de humor, utilizando imágenes editadas con Inteligencia Artificial que desataron conversación entre los aficionados.

Los soñados fichajes de Cruz Azul

Por un momento en redes sociales se generó un gran revuelo entre los aficionados de Cruz Azul al ver a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e incluso Iker Casillas entrenando con la indumentaria celeste. Las imágenes generadas con IA mostraban a las estrellas internacionales como si fueran parte del plantel cementero, algo que rápidamente captó la atención de los seguidores en redes sociales.

El video no se limitó al futbol. También apareció Vin Diesel conduciendo un camión, en clara referencia a su papel en la saga “Rápidos y Furiosos”, así como Bad Bunny en las instalaciones de La Noria. La combinación de figuras del deporte, el cine y la música convirtió el contenido en una pieza altamente compartida.

Por lo pronto en Cruz Azul ya se piensa en enfrentar al Monterrey en busca de mantener la presión sobre Chivas en el liderato general, buscando que el Rebaño Sagrado se equivoque en algún momento para mantener el contro de la competencia y este partido será interesante ver si los celestes con capaces de asaltar el primer escalón de los cementeros.

