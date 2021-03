Zayn Malik se une a The Weeknd y arremete contra los Grammy 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Parece que los premios Grammy no están teniendo un buen año, no solo tuvieron que atrasar la entrega a causa de la pandemia, sino también han sido el blanco de las críticas tanto por parte de los fans como de los artistas. Primero fue The Weeknd quien a finales del año pasado se lanzó en contra de la ceremonia debido a que no fue nominado. Ahora Zayn Malik se unió a él y lanzó su propio ataque.

El orgulloso papá de Khai Malik utilizó su cuenta de Twitter para expresar su desacuerdo con las nominaciones. “Que jodan a los Grammy y a todos los asociados”, escribió. “A menos que estreches manos y mandes regalos, no hay consideración por una nominación. El próximo año les enviaré una canasta de pasteles”.

Fuck the grammys and everyone associated. Unless you shake hands and send gifts, there’s no nomination considerations. Next year I’ll send you a basket of confectionary. — zayn (@zaynmalik) March 9, 2021

El mensaje del ex One Direction fue similar a lo que el cantante canadiense había mencionado hace unos meses, cuando su álbum After Hours, que arrasó con las listas de música en el 2020, fue ignorado por completo. En aquella ocasión Abel se limitó a llamarlos “corruptos“, obteniendo el apoyo de Drake.

Otros artistas contra los Grammy

Esta no es la primera vez que varios artistas se lanzan en contra de la Academia de música. El año pasado Diddy mostró su enojo contra los premios por su largo historial de ignorar a los artistas de rap y R&B en las categorías principales, dando un fuerte discurso durante la gala pre-Grammy.

Por otro lado, en el 2019 varios artistas del género urbano se unieron para arremeter contra la Academia Latina de Grabación por la falta de reguetón en las nominaciones de su edición número 20. Daddy Yankee y Anuel AA fueron quienes encabezaron una protesta en redes llamada “Sin reggaeton no hay latin grammy”.

Así, año tras año parece que esta premiación se ve envuelta en la polémica, habrá que esperar al próximo 14 de marzo para ver qué sucede durante el show y si los ganadores dejan contenta a la audiencia.

