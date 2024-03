Zayn Malik recuerda cuando salvó a Harry Styles de una posible tragedia durante un concierto

Zayn Malik se separó de One Direction en 2015, pero mientras formó parte del grupo tuvo experiencias muy curiosas. Recientemente habló de una en la que salvó a su compañero Harry Styles, evitando una posible tragedia.

El cantante británico fue el invitado en el más reciente episodio del programa “Hot Ones” de Sean Evans, y al ser cuestionado acerca de cuál era la peor dificultad técnica a la que se había enfrentado en un escenario, respondió: “Realmente nunca me he quemado a causa de pirotecnia, pero hay escenas que muestran una ocasión, y es sorprendente, porque me hace lucir grandioso”.

Los hechos ocurrieron en 2013, durante un concierto de One Direction. Zayn relató lo que sucedió: “En el escenario Harry estaba cerca de un aparato de pirotecnia; éste iba a encenderse, porque estaban programados, y él tenía una toalla en su cabeza. Él no vio que el aparato estaba ahí, así que yo…puedes ver el momento en el que yo corro desde el otro lado del escenario y lo empujo, y después el aparato de pirotecnia explota frente a su rostro. Fue muy peligroso”.

Malik también se encuentra promocionando un nuevo trabajo. Hace algunos días él irrumpió en el estudio del programa de televisión de Jimmy Fallon para colocar una laptop y presentar su sencillo “What I Am”, que forma parte del álbum Room Under The Stairs. De inmediato el cantante recibió en su cuenta de Instagram comentarios de sus fans, quienes esperan con ansia esa producción.

Zayn también le dijo a Evans que el disco tiene un sonido muy diferente comparado con el de su anterior álbum, Nobody Is Listening, editado en 2021. “Espero que la gente tenga una idea de cómo me siento y de las cosas por las que he pasado durante los últimos seis o siete años mientras escribía este disco. Grabé la mayor parte de las canciones en un pequeño compartimento en mi casa. Sentí que era apropiado ponerle (al álbum) el nombre de esa habitación, para que la gente pueda entender aún más cuál era la idea detrás de ella”. Room Under The Stairs saldrá a la venta el 17 de mayo.

Sigue leyendo: