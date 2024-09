Beyoncé es ignorada por la Asociación de Música Country

Uno de los álbumes más populares este año en Estados Unidos ha sido Cowboy Carter, de Beyoncé Knowles, en el que probó suerte con el estilo country. Sin embargo, esa producción de la cantante fue ignorada por la CMA (Country Music Association), ya que no obtuvo una sola nominación para los premios anuales que otorga.

La figura de cera de Beyoncé Knowles genera controversia

Cowboy Carter llegó al número 1 de la lista Hot 100 de Billboard y el Official Chart de Reino Unido. El disco generó los sencillos “Texas Hold ‘Em”, “16 Carriages” y “II Most Wanted”, este último un dueto con Miley Cyrus. Las críticas fueron polarizadas: algunos artistas del género se mostraron muy satisfechos con el trabajo de Beyoncé, pero otros estuvieron en contra. En respuesta, la cantante dijo: “Este no es un álbum country. Es un álbum de Beyoncé”.

Beyoncé debuta en el número 1 de la lista Billboard 200 con su álbum “Cowboy Carter”

Los trabajos que compiten este año al Country Music Award son Deeper Well, de Kacey Musgraves; Fathers & Sons, de Luke Combs; Higher, de Chris Stapleton; Leather, de Cody Johnson, y Whitsitt Chapel, de Jelly Roll; el artista más nominado es Morgan Wallen.

Una de las características que más ha llamado la atención en la promoción de Cowboy Carter es la falta de videos promocionales. Beyoncé estrenó en YouTube clips con una o dos escenas y la letra de las canciones (conocidos como visualizers), pero en el más reciente número de la revista GQ ella explicó a qué se debe esa medida.

“Pensé que era importante que, en una época en la que todo lo que vemos son imágenes, el mundo pudiera centrarse en la voz…La música es muy rica en historia e instrumentación. Se necesitan meses para digerirla, investigarla y comprenderla. La música necesitaba espacio para respirar por sí sola“, dijo la artista de 43 años, que espera que Cowboy Carter obtenga nominaciones al premio Grammy.

Sigue leyendo: