Beyoncé debuta en el número 1 de la lista Billboard 200 con su álbum “Cowboy Carter”

Beyoncé Knowles se ha anotado otro éxito en su carrera musical, pues su nuevo álbum Cowboy Carter debutó en el número 1 de la lista Billboard 200. También ocupa el primer lugar en los charts Top Country Albums, Top Album Sales y Americana/Folk Albums.

La esperada producción de la cantante vendió 407,000 unidades, logrando la mejor semana en esa lista de Billboard en lo que va del año. El disco cuenta hasta ahora con dos sencillos: “Texas Hold ‘Em” (que llegó al número del Hot 100) y “16 Carriages” (que ocupó el puesto 9). Tras esos lanzamientos surgieron críticas centradas en la incursión de Beyoncé en el género country, pero en días previos al estreno del álbum figuras de la música como Miley Cyrus, Jack White, Dolly Parton y Paul McCartney elogiaron el trabajo de la artista, provocando curiosidad en el público por el resto de los nuevos tracks.

Cowboy Carter es el octavo álbum de Beyoncé en ocupar el primer lugar de ventas en Estados Unidos, luego de exitosas producciones como Dangerously In Love (de 2003), B’Day (2006), I Am…Sasha Fierce (2008), 4 (2011), Beyoncé (2013), Lemonade (2016) y Renaissance (2022).

Con esta producción Beyoncé también impone un récord, ya que es la primera mujer afroamericana en debutar en el primer lugar de la lista de Álbumes Country. Es la mejor semana de ventas en Estados Unidos para un disco de ese género musical desde julio de 2023, cuando Speak Now, de Taylor Swift, ocupó el primer lugar. Completan el Top 5 del Billboard 200 los álbumes We Don’t Trust You, de Future y Metro Boomin‘; One Thing At a Time, de Morgan Wallen; Eternal Sunshine, de Ariana Grande, y Hope On The Street, de J-Hope.

Uno de los temas más comentados en cuanto al contenido del álbum es la versión de Beyoncé al clásico de Parton “Jolene” (original de 1973), que ahora cuenta con una modificación considerable en la letra. También corre el rumor de que el próximo disco de Knowles podría ser de género rock, con lo que cerraría una trilogía que inició con Renaissance, pero hasta el momento ella no ha declarado nada al respecto.

