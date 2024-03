Beyoncé presenta la portada de su nuevo álbum “Cowboy Carter” y da detalles sobre el contenido

A través de su cuenta de Instagram la cantante Beyoncé Knowles compartió la portada de su próximo álbum, titulado Cowboy Carter, que estará disponible a partir del 29 de marzo. Es la segunda de tres partes en un proyecto musical en el que comenzó a trabajar desde hace varios años.

La imagen en cuestión -que lleva más de dos millones de likes en esa red social- muestra a Beyoncé montada en un caballo blanco y luciendo un atuendo de vaquera. Ella también publicó un largo mensaje, comentando, entre otras cosas, acerca de su más reciente sencillo “Texas Hold ‘Em”, que llegó al número 1 en las listas de éxitos country: “Hoy comienza la cuenta regresiva de 10 días hasta el lanzamiento de act II. Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los seguidores de TEXAS HOLD ‘EM y 16 CARRIAGES. Me siento honrada de ser la primera mujer negra con el sencillo número uno en la lista Hot Country Songs. Esto no habría sucedido sin el gran apoyo de todos y cada uno de ustedes. Mi esperanza es que dentro de unos años, la mención de la raza de un artista, en lo que se refiere al lanzamiento de géneros musicales, sea irrelevante”.

Tras el estreno de “Texas Hold ‘Em” la cantante obtuvo todo tipo de comentarios, pero ahora afirmó que las críticas sobre su incursión en el género country surgieron desde hace mucho tiempo: “Este álbum ha tardado más de cinco años en realizarse. Nació de una experiencia que tuve hace años donde no me sentí bienvenida…y tenía muy claro que no lo era. Pero gracias a esa experiencia profundicé en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical. Se siente bien ver cómo la música puede unir a tantas personas en todo el mundo y al mismo tiempo amplificar las voces de algunas de las personas que han dedicado gran parte de sus vidas a educar sobre nuestra historia musical. Las críticas que enfrenté cuando entré por primera vez en este género me obligaron a superar las limitaciones que me impusieron. Act ii es el resultado de desafiarme a mí misma y tomarme mi tiempo para combinar géneros, con el fin de crear este trabajo”.

Cowboy Carter cuenta entre sus productores a Atia Boggs, Killa B, Dave Hamelin y la propia Beyoncé. Ella también dio detalles acerca del contenido del álbum, pero enfatizó que no debe considerarse a éste como un disco totalmente country, sino que más bien hay cierta influencia de ese estilo en varios de los tracks: “Tengo algunas sorpresas en el álbum y he colaborado con algunos artistas brillantes a quienes respeto profundamente. Espero que puedan escuchar mi corazón y mi alma, y ​​todo el amor y la pasión que puse en cada detalle y cada sonido. Este no es un álbum country. Este es un álbum de “Beyoncé”. ¡Este es act ii COWBOY CARTER, y estoy orgullosa de compartirlo con todos ustedes!”

Fue en 2016 cuando Beyoncé Knowles grabó su primera canción con arreglos country, titulada “Daddy Lessons”, incluida en su álbum Lemonade y que interpretó con el trío The Chicks en la entrega de los Country Music Association Awards. La reacción del público en ese evento fue variada, y ahora muchos de sus fans han comentado que esa experiencia es a la que se refiere en su post de Instagram. En cuanto a “Texas Hold ‘Em”, el mes pasado se colocó durante una semana en el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard, que abarca muchos géneros musicales.

Sigue leyendo: