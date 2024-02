Beyoncé ocupa el número 1 de las listas Country de Billboard, con su canción “Texas Hold ‘Em”

Beyoncé Knowles se ha anotado otro éxito con su nuevo sencillo “Texas Hold ‘Em”, pero también ha hecho historia en los charts, ya que es la primera artista afroamericana en ocupar el número 1 en la lista de canciones Country de Billboard, con ese tema.

Eso no fue todo, ya que la cantante también es la primera mujer en llegar al primer lugar en los listados de canciones de R&B y Country, algo que hasta ahora sólo habían conseguido artistas masculinos: Ray Charles, Billy Ray Cyrus, Morgan Wallen y Justin Bieber.

“Texas Hold ‘Em” es uno de los dos sencillos promocionales de Act II, un álbum con el que Beyoncé ha decidido incursionar en ese género musical, y que estará disponible el 29 de marzo. Desde hace varias semanas los fans de la artista compartieron en las redes sociales las pistas que indicaban un cambio de estilo, comenzando por el atuendo que ella lució en la entrega de los premios Grammy, en el que destacaba su sombrero texano.

Cabe mencionar que “Texas Hold ‘Em” debutó en el número 2 de la lista Hot 100 (que incluye canciones de todos los géneros), sólo superada por “Lovin’ On Me” del rapper Jack Harlow. “16 Carriages”, el otro sencillo de Act II, también obtuvo buenos resultados en ese chart, y aparece en el puesto número 36.

En su faceta de empresaria Beyoncé Knowles tiene otro proyecto: la línea de productos para el cuidado del cabello Cécred, que lanzó el 20 de febrero. La idea surgió en ella desde que era niña, cuando veía a su mamá Celestine Knowles transformar el look de muchas chicas: “Estuve expuesta a tantos tipos diferentes de mujeres emprendedoras en su salón de belleza. Vi de primera mano cómo las formas en que cuidamos y celebramos el cabello pueden impactar directamente nuestras almas. La vi sanar y servir a tantas mujeres. Después de haber aprendido tanto en el viaje con mi cabello, siempre soñé con continuar su legado. No puedo esperar para que ustedes experimenten lo que he estado creando”.

