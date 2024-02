Con sensuales fotos Beyoncé lanza dos nuevos sencillos y anuncia su próximo álbum “Renaissance: Act II”

Los rumores en cuanto a que Beyoncé tenía listo un nuevo álbum eran ciertos, y la noche del domingo 11 de febrero ella publicó en su cuenta de Instagram las portadas de dos nuevos sencillos: “Texas Hold ‘Em” y “16 Carriages”. En las fotos (que han obtenido más de tres millones de likes) la cantante luce espectacular, usando sombreros de vaquero, un sostén metálico y un cinturón que, a manera de bikini, cubre lo indispensable.

Desliza para ver todas las fotos

La campaña de la cantante comenzó esa misma noche, pues durante el Super Bowl 58 se transmitió un comercial de la marca Verizon que muestra a Beyoncé acompañada del actor Tony Hale. Al finalizar el clip ella dice: “Okay, están listos. Suelten la nueva música”.

“Texas Hold ‘Em” y “16 Carriages” forman parte de Renaissance: Act II, la segunda parte del álbum que Beyoncé lanzó en 2022. Esta nueva producción estará disponible el 29 de marzo; en sus recientes apariciones la artista se ha presentado con un look a tono con el concepto de esas canciones de influencia country.

El año pasado Beyoncé obtuvo más de $579 millones de dólares en ganancias por su gira mundial Renaissance, con la que se presentó en estadios de países como Suecia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. En sus shows interpretó éxitos como “Love On Top”, “Crazy In Love”, “Break My Soul” y “Formation”.

Al igual que Taylor Swift, la ex integrante del trío Destiny’s Child documentó el contenido del tour en una película, que fue estrenada en Estados Unidos en diciembre de 2023. “Renaissance: A Film By Beyoncé” debutó en el número 1 de las taquillas de ese país, recaudando más de $44 millones de dólares.

