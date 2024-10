Lisa Marie Presley reveló que Michael Jackson perdió su virginidad a los 35 años

Lisa Marie Presley, quien estuvo casada con Michael Jackson durante dos años, reveló en su libro de memorias From Here To The Great Unknown: A Memoir que El Rey Del Pop fue virgen hasta los 35 años. Tanto Jackson como Presley ya fallecieron, pero la hija de ésta, Riley Keough, completó el contenido de la publicación.

La hija del cantante Elvis Presley escribió que tras involucrarse sentimentalmente con Jackson, éste le hizo varias confesiones. “Él me dijo que todavía era virgen. Creo que había besado a Tatum O’Neal y había tenido algo con Brooke Shields, que no había sido físico aparte de un beso. Dijo que Madonna también había intentado acostarse con él una vez, pero no pasó nada. Yo estaba aterrorizada, porque no quería dar el paso equivocado”.

En los escritos, se da a conocer que Presley se separó de su primer esposo Danny Keough después que Jackson le confesara su amor durante un viaje a Las Vegas; éste le dijo: “No sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que tengas a mis hijos”.

Lisa Marie también relata que como primera respuesta a la declaración de amor no hubo efusividad: “No le comenté nada de inmediato, pero luego me dije: ‘Me siento muy halagada, ni siquiera puedo hablar’. Para entonces, sentí que también estaba enamorada de él”.

Poco a poco los miedos de Presley se fueron disipando, y Michael se sintió más cómodo. “Cuando decidió besarme por primera vez, simplemente lo hizo. Él estaba instigando todo. Las cosas físicas comenzaron a suceder, lo cual me sorprendió. Había pensado que no haríamos nada hasta que nos casáramos, pero él dijo: ‘No estoy esperando!'”

Michael Jackson y Lisa Marie Presley se casaron en mayo de 1994; él tenía 35 años y ella 25. El enlace sólo duró dos años, y en el divorcio ambos argumentaron diferencias irreconciliables. En cuanto a las acusaciones en contra de El Rey Del Pop por presunto abuso de menores, Lisa Marie escribió que nunca vio nada extraño: “Yo personalmente lo hubiera matado si él lo hubiera hecho”.

