Priscilla Presley publica un mensaje para su hija Lisa Marie

La actriz Priscilla Presley hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje dirigido a su hija Lisa Marie, quien el 1 de febrero habría cumplido 55 años.

En el post -que presenta una colección de fotografías de madre e hija a lo largo de varias décadas- la ex esposa de Elvis Presley escribió: “Hoy habría sido el cumpleaños número 55 de Lisa. Mi deseo es proteger a mis tres nietos y mantener unida a nuestra familia. Desde el primer momento que tuve a Lisa en mis brazos, la he protegido, amado y guiado, como lo he hecho con mi hijo. Nuestros corazones están rotos y tengo que aprender a vivir sin mi única hija. Realmente los queremos a todos y sentimos sus oraciones. Muchas gracias por preocuparse tan profundamente por nuestra familia”.

La cuenta oficial de el rey del rock and roll también publicó una imagen recordando a Lisa Marie, quien falleció el 12 de enero a causa de un paro cardiaco. “Feliz cumpleaños, Lisa Marie Presley. Hoy estamos recordando y celebrando tu vida 💗” fue el mensaje que acompañó la foto en la que se ve a Elvis Presley vestido de color azul y sonriéndole a su hija.

