Luis Fonsi alza la voz contra ICE: “Es vergonzoso, es horrible”

El cantante Luis Fonsi, cinco veces ganador al Grammy Latino, se sumó a la lista de artistas que han expresado su descontento ante las decenas de redadas migratorias que han tenido lugar en Estados Unidos. En un contundente mensaje, el boricua lamentó la situación y se dijo preocupado por el creciente número de afectados que han resultado de esta medida.

“Siento vergüenza, siento muchas cosas: impotencia, coraje… Porque soy latino y porque soy americano. Al ser puertorriqueños somos americanos, cosa que mucha gente todavía no entiende. Algunas veces pienso que ni nuestro propio presidente lo entiende”, señaló en una entrevista retomada por medios internacionales.

Visiblemente conmovido, el intérprete de “No me doy por vencido” y “Despacito” explicó que la situación a escalado a tal punto que ninguna persona está a salvo: “Ver cómo se les está tratando, cómo se está tratando a todo el mundo, a los mismos americanos… Lo que está pasando con ICE es vergonzoso, es horrible”, reiteró.

Además, el famoso usó su plataforma para retomar el mensaje que estrellas como Bad Bunny y Billie Eilish lanzaron durante sus discursos en la ceremonia de los premios Grammy 2026.

“No podemos tirar la toalla, hay que seguir hablando, hay que seguir tratando de evolucionar y que a esta gente que llega y cruza con una maleta llena de sueños se les trate como seres humanos. Seguimos luchando”, aseguró con esperanza.

Luis Fonsi y su desafío al sistema a través de la música

Por su parte, el puertorriqueño se muestra en apoyo a la comunidad latina desde su propia trinchera: la música. Es bajo esta premisa de orgullo por sus raíces latinas que Fonsi presenta uno de los primeros sencillos del que será su próximo álbum.

Se trata de “Cambiaré”, un tema en el que une su voz con la del colombiano Feid, mezclando la salsa y el sonido pop actual. Según las declaraciones del ex esposo de Adamari López, esta propuesta musical le hubiera resultado difícil de traer a la mesa años atrás.

“Veinte años atrás no me hubiese atrevido a hacer una salsa y es la realidad. ¿Por qué ahora? Porque el mundo ha cambiado, hay menos prejuicios. Las nuevas generaciones no escuchan la música por su género, escuchan la música por sus artistas. No es ese mundo de hace 30 años atrás, que lo primero que uno preguntaba es ‘cuál es el género’“, aseguró.

