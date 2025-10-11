México vs. Argentina, en vivo: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo por el Mundial sub-20

La selección mexicana sigue su camino en el Mundial Sub-20 de Chile. El Tri ahora se enfrentará a Argentina en los cuartos de final de la competición. La Albiceleste es una de las más sólidas del torneo. Conoce los detalles de este duelo que se desarrollará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

México llega a estas instancias después de golear a Chile en los octavos de final. El conjunto azteca fue muy superior al anfitrión y demostró que es una gran candidata para llevarse el trofeo.

Eduardo Arce cuenta con una gran plantilla. La faceta ofensiva ha sido la más destacada de México en este torneo. Gilberto Mora es el jugador que se lleva todos los flashes. El futbolista de 16 años ha marcado 3 goles y otorgado 2 asistencias en lo que va de torneo.

El rival será Argentina, una selección que ha ganado todos sus partidos del Mundial Sub-20. El camino de la Albiceleste ha sido perfecto: victoria 3-1 contra Cuba, triunfo 4-1 contra Australia, victoria 1-0 contra Italia y goleada contra Nigeria 4-0. El conjunto dirigido por Diego Placente tiene 12 goles a favor y solo 2 en contra.

Este es un partido con mucha historia en la categoría Sub-20. Estas dos selecciones se han enfrentado en tres ocasiones en Mundiales de la categoría. El primer antecedente fue en 1999 (victoria Albiceleste 4-1 por los octavos de final); el segundo fue en 2007 (victoria de Argentina 1-0 en los octavos de final) y el antecedente más reciente fue en 2011 con otra victoria Albiceleste 1-0 en la fase de grupos.

Horario y dónde ver el partido entre México y Chile

Horario en Estados Unidos: 19:00 horas ET / 16:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, Telemundo Deportes Ahora y Fox Sports 2.

Alineación probable de México

Emmanuel Ochoa; Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Diego Sánchez; Iker Fimbres, Alexei Domínguez, Elías Montiel; Gilberto Mora, Obed Vargas; Tahiel Jiménez.

Alienación probable de Argentina

Santino Barbi; Tobías Ramírez, Julio Soler, Dylan Gorosito, Valente Pierani; Milton Delgado, Valentino Acuña, Álvaro Montoro; Maher Carrizo, Alejo Sarco e Ian Subiabre.

