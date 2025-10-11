México vs. Colombia, en vivo: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo amistoso de El Tri

Este sábado 11 de octubre la selección mexicana volverá a la acción. Javier Aguirre tendrá otro partido de preparación para la Copa del Mundo de 2026. Colombia es el rival. La selección sudamericana ya está clasificada al Mundial. El AT&T Stadium de Arlington, Texas será el escenario de un partido con tintes mundialistas.

La selección colombiana es un conjunto de cuidado. Los Cafeteros cerraron las Eliminatorias Sudamericanas con dos grandes goleadas: 3-0 contra Bolivia y 3-6 contra Venezuela.

El duelo entre México y Colombia tiene mucha historia. Ambas selecciones se han enfrentado en 28 ocasiones. El balance favorece al conjunto azteca con 10 victorias, 9 empates y 9 derrotas.

El último partido entre estas dos selecciones fue el 16 de diciembre de 2023. Ambos conjuntos se enfrentaron en Los Angeles, California. En el marco de un partido amistoso, El Tri cayó 3-2 contra los Cafeteros. Roger Martínez, Andrés Reyes y Carlos Andrés Gómez anotaron los goles colombianos. Omar Govea y Guillermo Martínez convirtieron por México.

Colombia ha recortado

El historia entre estos dos conjuntos no es una señal precisa de lo que ha ocurrido en los últimos años entre estas dos selecciones. De hecho, México solo ha ganado un partido de los últimos ocho compromisos.

16 de diciembre de 2023 – Amistoso- Colombia 3-2 México

27 de septiembre de 2022 – Amistoso – Colombia 3-2 México

28 de mayo de 2018 – Amistoso – México 0-0 Colombia

30 de mayo de 2015 – Amistoso – Colombia 1-0 México

7 de septiembre de 2012 – Amistoso – Colombia 4-0 México

29 de febrero de 2012 – Amistoso – Colombia 2-0 México

8 de julio de 2007 – Copa América – México 0-0 Colombia

28 de abril de 2004 – Amistoso – México 1-0 Colombia

Horario y dónde ver el partido entre México y Colombia

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET / 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, FOX Sports App, FOX One, TUDN USA, FOX Deportes y Univision.

Alineación probable de México

Malagón; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Ruiz, Pineda; Lozano, Giménez, Huerta

Alienación probable de Colombia

Ospina; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Ríos, Lerma; Campaz, Rodríguez, Díaz; Suárez

Sigue leyendo:

– Hirving Lozano reconoce que México fracasó en el Mundial de Qatar 2022

– Javier Aguirre comparó a Germán Berterame con Hugo Sánchez y Chicharito

– Elías Montiel está en el radar de la Bundesliga

– Colombia advierte que va por el Mundial de 2026