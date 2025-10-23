Gilberto mora ya tendría precio de salida de la Liga MX

Gilberto Mora es el mexicano del momento de la Liga MX. El futbolista de 17 años tiene una gran proyección. A su corta edad, Mora ha demostrado su valía a nivel de clubes e internacionalmente. Los Xolos de Tijuana están conscientes del valor del joven futbolista azteca y ya tendrían en mente un precio de salida.

Rafaela Pimienta, agente del futbolista mexicano, ya lo había anticipado. Gilberto Mora no será de México por un módico precio. Con tan solo 17 años, la valoración del azteca lo podría situar como el fichaje más caro en la historia de la Liga MX.

“Xolos ya dio una cantidad… el que sea, el que venga… de $30 (millones de dólares) para arriba. Xolos no le importa donde vaya el muchacho, lo que quiere es una muy buena lana y un muy buen porcentaje a futuro de las transferencias”, informó Rafaél Ramos en ESPN.

Este reporte significaría otra “raya más del tigre”. Simón Rolfes, director deportivo del Bayer Leverkusen, explicó que es muy complejo llevar a futbolistas mexicanos a Europa por su alto valor. Esta es una de las razones por las que hay pocos jugadores aztecas en el Viejo Continente.

Gilberto Mora ha sido vinculado a muchos clubes europeos, entre ellos el FC Barcelona y el Real Madrid. Sin embargo, más de $30 millones de dólares por un jugador de 17 años puede ser una apuesta muy arriesgada.

Gilberto Mora en la Liga MX

A pesar de su edad, Gilberto Mora tiene una importante trayectoria en la primera división del fútbol mexicano. El mediocampista de los Xolos de Tijuana ya ha jugado 41 partidos con el primer equipo de “La Frontera”. Mora acumula 7 goles y 2 asistencias en poco más de 2,200 minutos dentro del campo.

Gilberto Mora en el Apertura 2025

Sigue leyendo:

– Joaquín Moxica marca su primer gol en la Liga MX y se lo dedica a su madre

– Sergio Ramos habló sobre su futuro en México

– México va encaminada a ser una potencia mundial, según Oliver Torres

– Santiago Giménez le da el visto bueno a Gilberto Mora