El “Vasco” Aguirre y la incertidumbre de no conocer a su tercer rival mundialista

Javier Aguirre, director técnico de la selección de México, más allá del optimismo e ilusión que generó el sorteo mundialista 2026, se habría ido menos inconforme si hubiera conocido el rival europeo que saldrá de la eliminatoria europea en marzo entre Dinamarca, Macedonia, Irlanda y República Checa.

Lo anterior se pudo conocer después de saber que el Tricolor enfrentará contra Sudáfrica en la inauguración del Mundial y a República de Corea (Corea del Sur) el 18 de junio en el estadio Guadalajara y que deberá esperar hasta marzo para conocer qué adversario europeo será el que enfrente el cuadro nacional dirigido por el propio Vasco Aguirre.

Aguirre dijo al terminar el resultado del sorteo en el Kennedy Center de Washington D. C.,: “Son rivales de bien distintos estilos y sobre todo esperando al europeo, a ver quién nos toca. Macedonia no tiene nada que ver con Dinamarca, lo mismo que Irlanda y República Checa, son bien distintos los cuatro”

El “Vasco” también dijo que: “Es parejo para todos, no me voy a quejar ni mucho menos, pero sí me gustaría haber sabido hoy los tres para empezar a analizar y trabajar en ello, buscar rivales de esa forma, ese estilo, pero tampoco está mal.”, expuso el estratega.

Las aspiraciones de México en el Mundial

Con relación a las aspiraciones de la selección azteca, el llamado “Vasco” expuso que la clave será amarrar el liderato del Grupo A: “Lo más importante es alcanzar el liderato de grupo para no salir de casa, ya tuvimos antecedentes en el 86 y el 70 que nos fuimos de casa y nos cuesta más”.

Ilusionado por jugar en casa

Sobre la ilusión que le genera el partido inaugural, reconoció que aunque será desde otra trinchera al ser ahora el entrenador, le recuerda todas esas emociones que tuvo en el Mundial de 1986.

“Mucha ilusión, mucho entusiasmo como en el Mundial del 86. Mi himno, mi bandera, mi público y bueno, otra trinchera, desde luego, porque era jugador”, concluyó.

El grupo mundialista de México

Una vez conocidos los rivales de México para el Mundial 2026 como Sudáfrica, República de Corea (Corea del Sur) y el europeo del repechaje mundialista de marzo entre Dinamarca, República Checa, Irlanda y Macedonia, este es el calendario de la primera fase de México.

México vs. Sudáfrica | 11 de junio | Estadio Azteca

México vs. Corea del Sur | 18 de junio | Estadio Guadalajara.

México vs. República Checa/Irlanda/Dinamarca/ Macedonia del Norte | 24 de junio | Estadio Azteca

