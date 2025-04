Kim Kardashian deslumbra en evento de SKIMS junto a sus hijos

Kim Kardashian volvió a demostrar que sabe equilibrar su vida como madre con su faceta empresarial, al presentarse junto a tres de sus hijos en un evento especial de su marca SKIMS en pleno Sunset Strip de Los Ángeles.

La celebridad transformó el icónico restaurante Mel’s Diner en un “drive-in” temático, donde los asistentes pudieron disfrutar de un menú exclusivo y explorar las nuevas piezas de su línea de ropa.

En medio del bullicio, Kim acaparó miradas con un conjunto en tono beige de su propia colección: un top ajustado y leggings que resaltaban su estilizada figura. No perdió oportunidad para posar sobre el capó de un auto clásico, cuya matrícula personalizada leía “SKIMS”, en una escena digna de editorial de moda.

Lo más llamativo del día, sin embargo, no fue solo su presencia glamorosa, sino que decidió compartir el momento con sus hijos más pequeños. En distintos momentos se la vio cargando a Chicago, de 7 años, y a Psalm, de 5. Saint también estuvo presente, luciendo una chaqueta de los New Orleans Saints mientras caminaba al lado de su madre. La única ausencia fue la de North, su hija mayor, cuyo paradero no fue confirmado. A pesar de los rumores, se sabe que Kanye West —con quien mantiene una relación complicada— no se encuentra actualmente en el país.

Las tensiones entre Kim y Kanye han escalado en las últimas semanas. Algunas fuentes cercanas aseguran que ella está considerando tomar medidas legales que podrían cambiar los términos de custodia de sus hijos. El reciente lanzamiento de una canción de Kanye que incluye la participación de North —tema que también cuenta con un cameo de Diddy— habría sido el detonante para esta posible decisión.

Kim ha manifestado su preocupación por la influencia que podrían tener las polémicas de Kanye en el bienestar emocional de sus hijos, especialmente cuando los conflictos familiares se vuelven públicos.

A pesar de todo, en este evento quedó claro que para ella, sus hijos son prioridad… sin dejar de lado su imperio de moda, que sigue creciendo a paso firme.

