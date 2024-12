Kim Kardashian debuta con un video navideño y muchos lo califican de blasfemia

Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores al presentar su propia versión del clásico navideño “Santa Baby”.

Sin embargo, lo que realmente encendió las redes sociales fue el polémico video que acompañó al lanzamiento, dirigido por Nadia Lee Cohen y Charlie Denis. La producción, llena de imágenes surrealistas y provocativas, dividió opiniones entre los fanáticos y críticos.

En el video, Kim aparece luciendo una peluca rubia estilo bob mientras se desliza lentamente por el suelo de lo que parece ser una extravagante fiesta navideña. Vestida con un top azul, leggings beige que dejan entrever su ropa interior y tacones altos, la estrella de reality show interactúa con personajes poco convencionales: un hombre vestido como Jesús, otro como Santa Claus y mujeres jugando Twister en atuendos reveladores.

La reacción del público no se hizo esperar. Mientras algunos admiraron el atrevimiento artístico del video, otros lo consideraron ofensivo y “blasfemo”. En su publicación de Instagram, los usuarios dejaron comentarios como: “Blasfemia, pero me gusta el arte atrevido”, “Quisiste decir ‘Satan baby’”, “¿Qué clase de blasfemia navideña con metanfetaminas es esta?” y “Pensé que eras cristiana, Kim, y este video es blasfemo. ¡Qué decepción! 🤦🏽‍♀️”.

Uno de los momentos más comentados llega cuando Kardashian se acerca a un Santa Claus que sostiene una cámara de video. Al final, este revela su identidad: el actor Macaulay Culkin, conocido por su papel en “Home Alone”, quien la mira con una expresión enigmática antes de que el video termine.

La canción fue producida por Travis Barker, cuñado de Kardashian, y lanzada a través de DTA Records. Esta no es la primera incursión de Kim en la música; en 2010 lanzó “Jam (Turn It Up)”, aunque aseguró que era un proyecto único y no planeaba una carrera en este ámbito.

A pesar de las críticas, Kardashian parece mantenerse firme en su búsqueda de explorar nuevas facetas artísticas, dejando claro que sabe cómo mantenerse en el centro de la conversación pública.

Seguir leyendo:

• Pepe Aguilar sale huyendo de su casa de Calabasas por culpa de las Kardashian y Justin Bieber

• Kim Kardashian compartió su rutina de ejercicios para mantenerse en forma a los 43 años

• Kim Kardashian fue abucheada durante su participación en el roast de Tom Brady