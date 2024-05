Kim Kardashian fue abucheada durante su participación en el roast de Tom Brady

Este domingo, comediantes, deportistas y celebridades se reunieron en el Foro Kia en Inglewood, California, para participar en el evento de Netflix The Greatest Roast of All Time: Tom Brady. Entre los participantes destacó la presencia de Kim Kardashian, quien no fue bien recibida por el público.

Cuando la socialité apareció sobre el escenario del evento, parte de festival de comedia Netflix Is a Joke, el público la abucheo con fuerza; sin embargo, eso no detuvo ni intimidó a Kim, quien sabe lidiar con este tipo de situaciones.

Kim supo manejar la situación y logró transformas los abucheos en aplausos con gran destreza cuando comenzó con su roast a Tom Brady.

Durante su set de chistes, la empresaria se burló de su compañero en escena Kevin Hart antes de comenzar a hablar sobre los rumores de su romance con el ex jugador de fútbol americano.

“Realmente estoy aquí esta noche por Tom”, comenzó Kardashian. “No iba a venir esta noche, pero como no estoy aquí como cita de Tom, todavía hay una buena posibilidad de que pueda hacerlo”, continuó.

Kim Kardashian Esq. won’t be defending any football players #TomBradyRoast pic.twitter.com/XBaaFy2dwy — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) May 6, 2024

“Hablando de que Tom y yo salimos, sé que hubo algunos rumores de que lo estábamos, y nunca diría si lo hicimos o no. Simplemente publicaría la cinta”, agregó Kim en broma en referencia a su video sexual con el cantante Ray-J.

Asimismo, Kim aseguró que ella y Brady no habrían durado mucho tiempo como pareja porque el ex futbolista le recuerda demasiado a Caitlyn Jenner.

“Sé que nunca funcionaría. Un ex atleta, pómulos altos, cabello sedoso… ahora me recuerdas demasiado a mi padrastro”, dijo. “Una parte de mí piensa que intentarías desnudarme, sólo para probarme la ropa”, agregó.

La empresaria también bromeó sobre la relación de su difunto padre, Robert Kardashian, con O.J Simpson, que falleció el mes pasado.

“Honestamente, es difícil para mí ver a la gente asarte, pero creo que suficientes miembros de mi familia han defendido a ex jugadores de fútbol”, finalizó.

Al finalizar el roast, Tom Brady subió al escenario para tomar la palabra y responder a todos lo que se burlaron de él.

El ex futbolista respondió a Kim con un comentario sobre su ex esposo Kanye West. “Sé que Kim estaba aterrorizada de estar aquí esta noche. No por esto, sino porque sus hijos están en casa con su papá”, dijo.

El año pasado, surgieron algunos rumore que aseguraban que Kim Kardashian y Tom Brady tenían un romance tras el divorcio del ex jugador de futbol americano de Gisele Bündchen en octubre de 2022.

